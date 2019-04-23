【安聯投信】有感收益 「短高收」優選

由於美中貿易協商推進，加上中國大陸經濟數據利多提振，全球股市續揚，但研究機構 EPFR 統計，股票型基金整體資金仍持續流出，全球投資人依舊愛債券型基金，法人直言，市場總是難以捉摸，投資不怕買高，只怕耐不了震盪而在下跌時賣出，反而「落勾」了長期的收益機會，盤點各類收益，短年期高收益債堪稱兼顧報酬率與勝率的有感收益。

根據彭博及美銀美林統計，以美銀美林短年期高收益債指數為例，俗稱「短高收」的短年期高收益債投資一年下來，正報酬機率達 94.01%，年化報酬率上看 7.14%；若布局三年，正報酬機率上看 98.45%，累計三年報酬率更有 23.61%。

安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶認為，在波動漸增的市場上，「短高收」堪稱投資人降波動、拉高勝率的全新選擇，在嚴控風險的同時，又能追求息收與報酬，是可望強化收益資產防禦力不可或缺的核心配置。

謝佳伶進一步分析，短高收有別於一般高收益債，由於債券年期較短，對利率敏感度較低，面對市場突如其來的利空消息，能展現較佳抗震能力與回復力，因此平均報酬率不但隨著時間遞增，持有三年的正報酬機率甚至超過 98%，適合想為資金做長期規劃、不想承擔高波動的投資人，以較低風險享受相對甜美的息收與報酬。

謝佳伶表示，從過去經驗顯示，當全球高收益債（全高收）下跌時，短年期高收益債平均最大跌幅僅為全高收約 4 成，因此當全高收仍在修復跌幅時，短高收可能已回到下跌前的高點、甚至創新高，故這段期間的平均報酬能較領先。短年期高收益債「微笑曲線」讓長期投資更省心。

值得一提的是，傳統收益投資為了較高的收益，往往會配置較多部位在高景氣連動的公司，但若大環境放緩或甚至衰退，資產也會有較大起伏，謝佳伶在操盤十，以「保護為先」，也就是降低波動風險、再瞄準收益，偏好能穩度各種環境、或者擁有獨到利基的企業，這些公司往往與庶民生活密切相關，且在追求收益的同時，可望更能有效降低波動。

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