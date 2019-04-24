聯準會高鴿債券型商品出風頭 投信看好新興債市

聯準會態度轉向鴿派，加上地緣政治因素干擾，讓市場對於經濟衰退聲浪再起，但投信認為，目前市場流動性充裕，資金行情挹注債券商品動能，尤其看好具收益特質基金可望躍居市場主流。

根據美林全球基金經理人調查，53% 的經理人認為，升息循環應告一段落，短期利率應會維持低檔，86% 的經理人表示現今的殖利率曲線倒置並不一定就表示會有迫切的經濟衰退風險，另有 7 成的經理人預期，下次全球經濟陷入衰退的時點可能落在 2020 年下半年甚至在明年以後。

施羅德投資集團經濟學家團隊認為，目前包括消費者與企業支出仍維持一定水準，加上美中貿易戰局勢和緩，預期今年經濟成長率仍有一定水準，全球或美國經濟成長率並沒有明顯的衰退跡象。

觀察資金的動向可發現，今年第 1 季資金回補新興債市力道強勁，尤以新興市場美元主權債最為明顯，施羅德新興市場債投資團隊最高主管 James Barrineau 表示，從歷史經驗顯示，美國停止升息、美元走弱時對債券債市較有利。

James Barrineau 表示，聯準會停止升息將使美元會走弱，此將可望激勵新興市場債表現，目前新興市場主權債的殖利率仍高，預期利差可望持續收斂，進一步推升新興債收益率。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金經理人葛倫 • 華勒表示，美國近期經濟數據顯示，低失業及薪資成長支撐美國消費動能，高收益債企業持續進行資產負債表管理，並透過降低槓桿調整資本結構，提早因應景氣放緩可能。

進一步檢視美國高收益債市基本面，預估今年違約率預料約 1.5%，較去年的 1.9% 下滑，更低於長期平均的 3.3%，總槓桿率下滑，利息保障倍數仍上揚。

整體而言，聯準會鴿派態度有利信用債市，對其展望維持正面，建議可鎖定基本面良好的美國公司債和具有改革題材、高息優勢的新興市場債，網羅全球高收益市場的投資機會。