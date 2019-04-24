〈百貨戰母親節大檔〉SOGO看東區 「外冷內熱」 將比照周年慶規格搶客

遠東 SOGO 百貨今 (24) 日宣布今年母親節大檔重手促銷，眾多業種包括休閒運動、大家電和小家電等均首次在母親節期間，以幾乎是周年慶規格來搶消費大餅，也是首次在母親節檔期，見到滿 5000 送 600 的高回饋活動， SOGO 台北店強調，東區其實是「外冷內熱」，即便街邊店關門負面話題不斷，實際上百貨館內消費力仍熱絡。

遠東 SOGO 表示，今年以來充斥著政治新聞，此次母親節檔期希望以最有誠意回饋，來喚起消費者的採購慾望，雖東區商圈負面消息不斷，實際上並未對 SOGO 百貨有明顯的影響，主要是因為主顧客還是很多。

SOGO 主管進一步分析，東區商圈變化不僅是因房租因素，電商崛起令消費者購買行為改變，目前商圈內的里長、居民和部分商家已組成東區發展協會，希望恢復東區的榮景，而 SOGO 也有信心─「只要東區有 SOGO 就不容易沒落」。

遠東 SOGO 宣示，此次母親節檔期一定要在聲量上扳回一城，在高比較基期下，目標較去年同期業績仍要成長 3%。

而 SOGO 百貨台北三館本次除了化妝品、女裝女鞋等傳統母親節主打業種，也強化家電商品的促銷，滿千送百加上全樓面加碼後，小家電回饋率最高可達 17%，大家電也有 12%；同時，休閒運動、男裝等業是本次檔期少見加入促銷的業種。