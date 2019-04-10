〈房產〉北市捷運站周邊房產成交 去年淡水線件數最多 新店線成長最快

台北捷運營運至今已超過 23 個年頭，搭乘量於今年 3 月突破 100 億人次，房仲業統計，2 年來以捷運站區周邊房價，據實價登錄資料統計，台北市境內捷運五大線房屋交易量，去年淡水信義線 1193 件最多，松山新店線去年成交 820 件，年成長率 23.3% 奪冠 。

永慶房產集團根據台北市地政局統計資料，盤點 2017 年至 2018 年台北市境內各捷運站周邊 300 公尺內的房市交易量，並依五大捷運線分類進行統計，結果顯示，中和新蘆線小幅衰退 6.3%，板南線則衰退 16.9%，而文湖線及淡水信義線分別小幅成長 0.6% 及 0.3%，成長幅度最高的為松山新店線，年增率達到 23.3%。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，淡水信義線由於經過的捷運場站最多，同時也是早期開發的捷運路線之一，周遭地區發展較為成熟，因此交易量較其他捷運路線多。而捷運板南線交易量減少的主因為 2017 年捷運昆陽站周遭有建案交屋，墊高當年度交易量基期，目前來說房市交易狀況仍維持平穩。

至於松山新店線的交易量，成長部分來自中正紀念堂站周邊的聯合開發，其主要因應萬大線開通而擴大站體及增設出入口，造成 2018 年中正紀念堂站周邊房市交易量增加。

深入探討交易量最多的淡水信義線，並以其捷運場站近兩年房市交易量進行排序，前三名依序為新北投站、東門站以及中正紀念堂站。觀察實價登錄的平均交易價格，漲幅最高的為中正紀念堂站的 3.1%，其次為東門站的 2.8%，而新北投站僅成長 0.5%。

謝志傑說，捷運東門站、中正紀念堂站及古亭站皆為兩條捷運線交會站，且位於台北市市中心的精華地段，因此房價相對較高，但生活、交通機能完備，仍吸引購屋民眾進駐。而新北投站雖地理位置離市中心較遠，但房價相對親民，適合預算有限又有購屋需求的首購族於此地區購屋。

此外，交易量成長幅度最大的松山新店線，同樣以其捷運場站近兩年房市交易量進行排序，前三名依序為中正紀念堂站、古亭站及萬隆站。其平均房價漲幅則以仍中正紀念堂站的 3.1% 最多，與漲幅第二名的萬隆站的 3.0% 相差不多，而古亭站也成長了 2.5%。其中捷運萬隆站主要由於崇德隆盛社區的交易，使房價及交易量皆有所成長。

謝志傑指出，捷運為台北最為穩定且便利的大眾運輸交通工具，許多民眾都選擇搭乘捷運通勤，捷運場站周遭的房屋便成為熱門的購屋區域，在地段條件的稀缺性下，捷運站周遭的房市價格便能保持著一定水準，成為置產或是購屋保值的首選標的。