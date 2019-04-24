上海商銀每股擬配發現金股利2元 殖利率4.1%

去 (2018) 年新上市、已當上金融股股王的上海商銀 (5876-TW) 今 (24) 舉辦首次法說會，由於去年獲利創歷史新高，每股純益 3.37 元也是國銀之冠，今年擬配發現金股利 2 元，若以今日收盤價 48.35 元計算，殖利率達 4.1%。展望後市，總經理陳善忠提出五大營運方針，希望靠五路並進，續拚獲利佳績。

陳善忠表示，上海商銀去年合併稅後純益達 183.6 億元，年成長 10.5%，稅後純益歸屬母公司業主為 137.1 億元，年成長 10.7%，雙雙創下歷史新高紀錄，每股純益 3.37 元，也年增 10.9%，居國銀之冠。

上海商銀去年採合併報表的存款餘額成長 8.3%，放款餘額成長 11.0%；合併稅前資產報酬率及淨值報酬率分別達 1.27% 與 13.45%，均分別高於本國銀行業平均的 0.70% 與 9.31%，經營績效表現尚稱良好。

對於今年業務發展的重點，將延續深耕台灣，連結兩岸三地，拓展國際市場的中期策略，陳善忠提出 5 大營運重點，包括：

一、整合資源方面：持續強化滬港台三家上海銀行的業務合作，及加強 OBU 與海外分行業務發展， 建構台商、港商、陸商完整服務。另外，5 月 6 日成立保險代理部，併入二家保險代理人子公司，強化銀行保險業務的發展，發揮經營綜效。

二、業務拓展方面：維持企金優勢，強化個金財管，並整合分行企、個、理財、存匯四線 RM 與客戶資源，加強客戶關係管理，存款、放款、外匯等主要業務持續成長，其中，企業金融以 5+2 新創產業、海內外中小企業信保及外匯為重點，個人金融以自住型及理財型房貸、房屋修繕及消費性金融為重點，並提供高價值財富管理服務。

三、數位金融方面：推動企業與個人網銀，並持續設置智慧分行，完成分行虛實整合，提供客戶全新數位金融體驗，同時積極推展行動支付與數位帳戶，以及運用 AI 提供更多線上服務與業務。

四、通路發展方面：新增重要據點，台北市永吉分行、新北市林口分行及新竹市竹科分行等三家智慧新分行將於 6 月開業，同時進行籌備大陸無錫分行。

五、營運管理方面：持續強化內控與法遵，優化風險管理與資訊安全，並重視公司治理與社會責任。