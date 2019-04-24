永豐銀衝綠色經濟 太陽能發電融資力拚市占王

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行 2012 年起積極投入太陽能電廠建置的相關金融服務，永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，至去 (2018) 年底合作案場已達 1650 座，市占率 24%，今年目標要拉到 30%，要當市場第一，融資金額將從去年 160 億元提高到 210 億元。

永豐銀過去偏重太陽能光電，今年起還要著重綠能，包括環保標章紡織業、綠建築、電動車等，等於橫跨能源、衣、住、行等 4 大民生必需產業鏈，強化綠色經濟。

歐陽子能表示，永豐銀至去年底合作案場已達 1650 座，光電總設置容量年成長 50%，合作太陽能光電設置容量已達 615 MW(百萬瓦)，今年目標要達 1000 MW，市占率 24%，今年目標要拉到 30%，要當市場第一，同時，融資金額要從去年的 160 億元，今年要提高到 210 億元。

歐陽子能還指出，至去年底，永豐銀行合作的太陽能光電所設置的 615 MW 容量，約為三分之一座核能發電廠，等於提供全台更加豐沛的能源供應；在政策推動與民間投入下，太陽能等創能產業可望穩健成長，同時推動儲能產業發展，運用其技術補足發電備載容量所需。

對於發展綠色經歷，永豐銀行聚焦能源、衣、住及行等 4 大民生必需領域，為綠色經濟注入新動力。其中，能源部分，除了續衝刺太陽能發電，歐陽子能指出，水上型發電、陸域風力發電、個人太陽能屋頂都將是永豐綠色融資對象。

此外，歐陽子能表示，未來將積極與取得國際環保驗證標章的紡織業者，或符合綠建築標章規範的建案優先合作，並響應 2040 年前新售汽機車全面電動化政策。

其中電動車部分，歐陽子能解釋，儲能設備也是提供電動車電力來源，隨國內逐步推動公務車或公共運輸大巴士、機車及汽車等交通工具電動化，永豐也將與業者一同攜手，打造使用潔淨能源及符合減碳需求的各項交通工具及應用。