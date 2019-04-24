〈財報〉韓國LG Display今年第一季轉虧 營損高於市場預期

韓國 LG Display 在週三 (24 日) 公布了截至 2019 年 3 月 31 日的第一季財報。受到出貨淡季及面板每平方公尺平均價格下降影響，LG Display 第一季營收季減 15%，營損金額高達 1,320 億韓元。LG Display 週三股價下跌 6.53%。

LG Display 股價走勢 (圖: 谷歌)

以下是財報關鍵數據整理:

營收：5.879 兆韓元，年增 4%，季減 15%

營業利益： -1,320 億韓元，高於去年同期的 - 980 億韓元

EBITDA：6,790 億韓元，低於去年同期的 8,120 億韓元，並低於第 4 季的 1.134 兆韓元

淨利：-630 億韓元，低於去年同期的 - 490 億韓元，並且低於去年第 4 季的 + 1,530 億韓元。

在經過去年下半年兩個季度的營利之後，今年第一季呈現營損，並且損失高於市場預期。LG Display 表示，由於淡季需求較低，部分資訊技術零組件供應短缺以及面板價格的下降，特別是中小型面板價格下降，導致出貨量跌落。

另一方面，面板價格也呈現下跌。根據 TrendForce 的數據顯示，LG Display 的主要產品 50 吋液晶顯示器 (LCD) 的價格與去年同期相比下滑了 23%。「大型液晶電視面板的價格可能在第二季持續下滑，因為 LG Display 的中國競爭對手之一提高了該領域的產量並拖累了價格。」BNK Securities 分析師 Park Sung 表示。

LG Display 2019 年第 1 季營收組合中，電視面板佔 36%、行動裝置佔 25%、平板和筆記型電腦佔 22%、桌上型顯示器則佔 17%。

儘管第 1 季面臨虧損，LG Display 仍將致力於轉型為以 OLED 為主的業務結構。分析師表示，隨著中國和日本在 OLED 顯示器市場的競爭日盛，獲取蘋果新一代 iPhone 的訂單可能是 LG Display 未來業務的主要目標與核心。

LG Display 財務長 Suh Dong-hee 表示，該公司將專注於差異化的 OLED 領域並逐步增加 OLED 的比例。LG Display 的目標是將用於電視的 OLED 面板的營收增加到今年總營收的 30% 以上，高於去年同期的 20%。Suh 也補充表示，新的業務組合和效率將逐漸最大化，公司將能夠從明年開始來帶來更亮眼的財務結果。