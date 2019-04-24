日立砸14億美元 買下美國機器人系統整合商JR Automation

日立製作所在週三 (24 日) 發出新聞稿表示，該公司將以 14 億 2500 萬美元，買下美國「JR Automation Technologies, LLC」。預計在 2019 年內取得 JR Automation 的全部股票，正式進軍北美的工業用機器人系統整合 (SI) 市場。

(圖: Investing.com)

工業用機器人系統整合，可應用在工廠的生產線，以及物流系統等。這次日立看準機器人系統整合在北美市場的高成長率，決定重金買下 JR Automation。日立在 2019 年 4 月 23 日，與 JR Automation 最大股東「Crestview Partners」簽下合約，雙方預定將在 2019 年內完成交這筆併購交易。

JR Automation 在北美的汽車工業與航太工業擁有穩定的顧客群，在運用工業用機器人來建構高效率的生產線以及物流系統方面，是該公司的強項。日立則打算透過這次的併購，擴張其所著重的物聯網 IoT 業務。

過去在 2017 年時，日立藉由併購美國的空氣壓縮機製造、銷售廠商「Sullair, LLC」，正式進軍北美的工業用機械市場。這回借助 JR Automation 在建構生產線方面的經驗，並結合日立自身在數位方面的技術，開拓北美這塊具有成長潛力的市場。

日立藉由在數位方面的技術，在生產現場等處取得各項數據。今後計畫將可提升生產效率的物聯網 IoT 服務，培植為公司新的獲利來源。

而日立也在 2018 年 12 月併購了瑞士重電大廠 ABB 的輸配電部門，在與 IoT 關聯性高的企業收購與併購 (M&A) 頻頻出手。

有關 JR Automation Technologies

公司名稱：JR Automation Technologies, LLC

公司所在：美國密西根州

公司代表：CEO Bryan Jones

營業內容：機器人系統整合

創設日期：1980 年

公司資本：約 2 億 2400 萬美元 (2018 年 12 月底)

主要股東：Crestview Partners 之相關企業 93%(間接持有)，其他 7%

銷售表現：約 6 億 300 萬美元 (2018 年)

員工人數：約 2000 人