〈財報〉 LINE Q1淨虧損103.1 億日圓 超出市場預期

日本即時通訊平台 LINE 於週三 (24 日) 公布第一季財報 (截至 3 月 31 日)，Line Q1 營業虧損 78.9 億日圓，超出彭博分析師平均預期，LINE 季營收雖較去年同期成長 13.5%。第 1 季淨虧損 103.1 億日圓，超出市場預期的 40.4 億日圓 (損失範圍預估落在 3 億 030 萬日圓至 73.1 億日圓)。

彭博統計出分析師共有 6 名建議買進，4 名分析師建議持有，7 名建議賣出。

Line 週三 (24 日) 股價收漲 240 日圓或 6.46%，報 3,955 日圓。

(圖截自 Investing.com)

LINE Q1 財報重要數據

營業虧損： 78.9 億日圓，超出彭博分析師平均預期的 36.1 億日圓

營收：553.2 億日圓，低於分析師預期的 570.7 億日圓

稀釋後每股盈餘 (Diluted EPS)：每股虧損 43.23 美元

LINE 月活躍用戶數量：1.64 億，比起去年同期增加了 2%

APP 廣告營收：299 億日圓

淨虧損：103.1 億日圓，超出預期的 40.4 億日圓

這一季度核心業務，LINE 如期推出客製化智慧入口，以及大量新增的官方帳號；策略性業務方面，受惠於 LINE Pay 推出的「Pay Toku」等促銷活動，使得 Line 月活躍用戶數量穩定增加，比起去年同期增加了 2%，其中日本用戶增加了 50 萬。加上與行動支付夥伴聯盟，讓付款合作廠商能共享平台販售商品。

從 LINE 第一季財報可看出，該季全球整體營收 553 億日圓，營收表現較去年同期相比成長 13.5%，核心通訊業務佔全球營收的 181 億日圓，核心廣告業務佔 54%，為 299 億日圓

此季度 Line 每月活躍用戶達 1.64 億，主要來自於其四大市場中，日本、泰國、印尼及台灣，略低於去年同期的 1.65 億。

其中日本是主要的用戶成長來源，泰國也增長到 4400 萬，而該集團在印尼的用戶數量下降，而台灣用戶數量持平。大約有 79% 的日活躍用戶，較去年同期的 77% 高。