搶攻蘋果軟性OLED面板 京東方將逐步縮小與Samsung Display差距

根據業內人士透露，京東方正在建設新生產線，以便推出集成觸控新型軟性 OLED 螢幕，向 OLED 顯示技術龍頭 Samsung Display 下戰帖。

據悉，京東方將對於位在四川省綿陽市 B11 工廠的部份生產線進行翻新，而 B11 是京東方在該地區的第二個第六代 OLED 工廠。

圖: 東方財富網, 京東方日線圖

目前，Samsung Display 是全球唯一一家集成觸控顯示器的製造商。目前尚不清楚京東方顯示技術的先進程度，但是根據消息透露，京東方的技術能力已達到可以大規模生產的水準。

業內消息人士表示，在看到 Samsung Display 透過推出集成觸控傳感器的顯示產品，而開創一個高獲利市場後，京東方決定仿效跟進。

此外，京東方之所以想嘗試進入該領域的另一個主因就是，希望能站穩在蘋果供應鏈中的地位。蘋果計劃在其高階 iPhone 中採用 Samsung Display 提供的觸控式集成軟性 OLED 面板。

蘋果自 2007 年首度推出 iPhone 以來，蘋果一直堅持使用外置 TSP。近期，蘋果一直在計劃改採觸控集成軟性 OLED 面板，如此能將手機變得更加輕薄。由於與多個零組件供應商合作一直是蘋果的作風，所以在京東方送樣通過認證後，蘋果很可能從京東方採購觸控集成顯示面板。

京東方去年推出被稱作 L6 項目，已順利打進蘋果的供應鏈。而正在推動的 L7 項目，也是為了未來能供應蘋果更新的面板所做的準備。此外，透過 L6 項目，京東方已與華為達成協議，為華為旗艦手機提供 OLED 面板。

目前，韓國的 Samsung Display 與 LGD 已經成為蘋果主要軟性 OLED 面板的供應商。此外，也有媒體報導指出，京東方在 2019 年底將對 Samsung Display 軟性 OLED 面板的領導地位造成威脅，因為京東方生產良率的提升，再加上政府補貼持增加，已經成為 Samsung Display 不可忽視的競爭勢力。