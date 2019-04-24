摩根大通：IIN 區塊鏈項目聯手 220 家銀行提供支付功能

投資銀行巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）計劃擴大現有的區塊鏈項目「IIN 平台」，表示未來將推出支付功能，以對抗 TransferWise 和 Ripple 等其他新興數位支付領域內的競爭對手。

2017 年 10 月，摩根大通基於其分佈式帳本技術（DLT）平台 Quorum 推出 IIN（Interbank Information Network, 銀行間訊息網路）平台，旨在與其他銀行進行資訊交換，進而解決跨境支付的合規問題。

目前， IIN 項目已有超過 220 家金融機構參與，參與成員可透過網路共享支付數據，快速處理「錯誤付款」或「款項因合規原因被擱置」等問題。一般情況下，鑑於這些問題涉及整個支付鏈中的多家銀行，因此通常需耗時數週才能得以解決。

英國《金融時報》報導稱，摩根大通全球清算主管 John Hunter 表示，隨著 IIN 快速發展，該銀行正「考慮在支付功能上做到盡善盡美」。

他還透露，摩根大通目前已經內置一項功能，可以實時驗證交易被確實發送到有效的帳戶。

反觀傳統金融機構的，Hunter 就認為他們的交易處理方式仍停留在「80 年代中期到 90 年代中期」，若用戶在匯款時錯誤輸入對方帳號、銀行代碼或其他詳細信息，該筆款項就會在數天內被駁回。

Hunter 表示，這些失敗的交易共佔總體交易的 5％ 至 20％，而這正是摩根大通試圖解決的痛點。

報導指出，IIN 支付系統將於 2019 年第三季度開始實施，屆時將開通境內外支付功能。另外，摩根大通還專門為金融技術人員設立了一個測試沙盒，允許他們利用 IIN 網路「開發和推出應用程式」，同樣預計於 2019 年第三季推出。

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