Bakkt 更待何時？CFTC 主席 Giancarlo 暗喻背後原因

2018 年 8 月，紐約證交所 (NYSE) 母公司洲際交易所集團 (ICE) 宣佈推出比特幣交易託管平台 Bakkt，而後因無法向美國商品期貨交易委員會（CFTC）取得豁免權而卡關，發布日期一延再延，去年底更索性宣佈「Bakkt 無限期延後」。

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歸根究底，Bakkt 遭耽誤的具體原因至今尚未有定論，圈內法律人士、匿名消息人士更不時出面眾說紛紜，矛頭均指向「監管難題」。

今年 3 月 30 日，Bakkt 執行長 Kelly Loeffler 發表 Medium 文章表示，該交易所正積極跟監管機構合作，此外並無進一步提供詳細資訊，亦拒絕 Bakkt 向媒體發表評論。而另一方面監管單位 CFTC 由始至終保持沉默，因此審批進度自然無人知曉。

然而，CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 近日接受媒體採訪時表明，不願具體談論任何正在審查的案件或公司，但仍避重就輕談及「新型加密貨幣產品所面臨的監管問題」。

他表示，「加密貨幣的世界裡，所有事情都必須遵循某些特定的協議。現實生活中，法律也是一種協議，而我們的工作卻是基於一個非常古老、超過 80 年的協議（1936 年商品交易法案），這是數千頁的法規，雖然龐大但也非常詳細。」

Giancarlo 繼續解釋，「按照法規，受聯邦監管的交易所、衍生產品、中介機構和清算所通常會是達成交易的一方，但實際持有及託管金融工具（如現金）的單位，則會交由法律規定的銀行或信託機構等第三方託管機構。」

以 Bakkt 的案例來看，該交易所正試圖申請成為第三方託管機構，看似計劃託管自己的比特幣，並通過其母公司（ICE）本身的清算所進行交易。

Giancarlo 補充道，CFTC 目前面臨的挑戰之一就是「在合約實際結算之時，該如何評估期貨交易所存儲加密貨幣的方式」，因為買方必須在合約到期時收到實際商品（比特幣）。

有別於芝加哥商品交易所集團（CME Group）和芝加哥期權交易所（CBOE）早前推出的「現金交割比特幣期貨」，但如今 Bakkt、ErisX、Seed CX 和 LedgerX 一眾新創公司希望推出的是「以實物結算的比特幣期貨合約」，也就是說在合約到期後，客戶將收到比特幣，而不是美元或其他類型的資產。

Giancarlo 最後提到，「雖然法規允許我們對新的加密貨幣期貨合約結算方式進行規範，但將牽涉到受監管的信託機構或銀行，這些專門託管客戶資金的機構。除非，他們選擇將資產保留在清算所。」

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