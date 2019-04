東陽擬投資20億元開發新品 今年營收可望持平 力拼獲利提升

汽車零組件廠東陽 (1319) 今天參展台北汽配展,總裁吳永祥指出,2019 年努力方向是提高市佔率,開發新產品線,預計將投入 20 億元開發新產品,今年因中國市場不確定較高,但公司增加自動化及良率,儘管營收可望持平去年水準,但力拼獲利提升。法人估,東陽今年每股盈餘挑戰 4 元。東陽累計第一季合併營收 53.1 億元,年下滑 15%,稅前淨利為 6.1 億元,每股稅前盈餘為 1.08 元。主要受到 OEM 中國市場下滑逾 20%,但 AM 市場成長 2-3%。法人估,第一季每股盈餘約 0.9 元。以第一季集團合併營收來看,OEM 及 AM 事業目前佔比 30% 及 70%。



展望第二季,因 AM 進入淡季,而中國 OEM 市場還要看整體景氣需求是否回溫,以 3 月 AM 市場需求狀況不錯下,4 月美國 AM 市場需求仍不弱,盼單季營收能較去年同期成長。



吳永祥指出,東陽今年將投資 20 億元開發 AM 新產品,其中發展的水性底塗產品是全球售後維修市場首家、也是台灣唯一使用水性底塗企業,由於具有耐磨性及良率高,拔脫力比油性提高 2.5 倍,目前水性底塗佔塗裝保險桿的 60%,逐步取代油性底塗,不僅符合歐盟環保規範也提高附加價值。



此外,東陽也發展輕量化產品,目前擁有輕量化葉子板約 29 件,引擎蓋 138 件;同時也積極發展電鍍產品,擁有全球最大單一設備最大產能,目前年產能為 312 萬支,可電鍍最大尺寸 299 毫米。



新產品線部分,開發 AGS 自動進氣柵欄,東陽已有步進馬達專利,目前已有 8 款美、日系車款產品量產,另有 18 款陸續開發中。



東陽也持續推動美、歐、亞洲三大市場產品認證,其中塑膠部品美加有 5280 件、中國 644 件、韓國 155 件;鈑金部品美加認證有 2370 件、中國 651 件、韓國 164 件。