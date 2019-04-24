東陽透露 AM Q2淡季不淡 北美拉貨力道強

台北國際汽車零配件六合一展今 (24) 日登場，國內大廠包括東陽 (1319-TW)、為升 (2231-TW)、車王電 (1533-TW) 和帝寶 (6605-TW) 等均參展，東陽透露，第一季 AM 旺季表現佳，第二季雖進入 AM 相對淡季，4、5 月表現均相當亮麗，特別是美國拉貨需求增強，將持續為上半年增添成長動能。

東陽表示，今年 AM 布局的努力方向是持續提高市占率，已規劃再投入約 20 億元來開發新產品線，與過往幾年的資本支出差異不大，並不受到外在環境波動的影響。

其中，由於水性底塗拔脫力比油性提高 2.5 倍、 耐磨性強，良率高，可拉升售價和毛利，因此，東陽 AM 布局上將積極發展水性底塗產品。

據了解，東陽是全球售後維修市場第一家使用水性底塗企業，也是全台唯一一家，已通過 NSF Low VOC 標準審查 (低揮發性有機合成物)，並獲准在產品上標示 NSF 可持續發展標誌。

東陽說明，水性底塗占塗裝保險桿產品比重已達 60%，正逐步取代油性底塗。

另一方面，為因應全球發展電動車的趨勢，東陽正積極發展輕量化產品，此次展出塑膠 / 鋁葉子板、水箱支架輕量化，以及塑膠 / 鋁引擎蓋，東陽強調，目前輕量化產品合計有近 170 件，向國際買家宣示，東陽已有能力成為電動車供應鏈的重要一環。

至於 OEM 市場，東陽指出，儘管目前中國車市前景還要觀察，但主要合作夥伴屬於合資大廠，在車市衰退的態勢下，相對受到的衝擊較小。

這次六合一展除南港展覽館 1 館外，首次使用新開幕的 2 館，合計有 1340 家參展商，參展國達 14 國，共使用 3750 個攤位，規模較上屆更大，預計吸引超過 7000 名國外買家參觀採購。