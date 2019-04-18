聯發科發佈兩大系列處理器 強化物聯網布局

本土 IC 設計龍頭聯發科 (2454) 今日發佈 AIoT(人工智慧 + 物聯網)平臺，包含主打高度集成和高端多核心人工智慧處理器 (AI Processing Unit, APU) 性能的 i300 和 i500 系列處理器晶片，主要瞄準智慧家居、智慧城市和智慧工廠三大領域市場。聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示：「在 AIoT 時代，人與設備、設備與設備之間的交流都有賴於資料安全、超低時延的邊緣 AI 計算能力。聯發科技自行研發的人工智慧平臺 NeuroPilot 透過整合軟硬體，可促使各種跨平臺設備具備人工智慧處理的能力。」



聯發科強調，自家的 AIoT 平臺包含高集成度 i300 及高 AI 性能 i500 兩大系列，能夠提供豐富的人機交互介面，廣泛應用於各個行業。i300 高集成解決方案致力於提升各應用場景用戶體驗，例如在零售領域，結合了定位、點餐功能的支付終端讓店主享受到多機合一、移動聯網所帶來的服務效率提升。



此外，聯網的智慧健身器材更加人性化，使用者參與遠端運動課程的同時能夠語音調整各項參數設定，動態改變鍛鍊強度；在城市及大樓商業顯示設備方面，LTE 讓遠端更新廣告內容成為可能，大大降低維護成本，而高畫質智慧光感調節功能則帶來更震撼的畫面體驗，重新定義商用顯示器的品質。



而 i500 高性能解決方案則是基於強大的運算能力，結合聯發科人工智慧平臺 NeuroPilot，搭配低時延的邊緣 AI 處理技術，提供精準的人臉、行為和環境識別分析，大幅度提升準確度、生產效率和智慧化水準。



例如，在智慧家居系統中，各設備能夠依家庭成員的作息自動排程運行並即時偵測環境，當家中被侵入或成員跌倒等情況發生時，智慧設備能夠第一時間識別並聯網通報處理。在智慧工廠中，AI 識別輔助自動化生產線，有效提升生產效率，降低人為判斷失誤。在智慧城市應用中，平臺支援智慧交通網絡的部署建設，改善城市交通運行狀況，節省市民出行成本，從而打造更安全舒適的生活環境。



隨著智慧終端機設備的普及以及各行業智慧化需求的升級，消費者對人機交互，特別是在語音及視覺交互方面提出了更高的要求。聯發科以其近二十年智慧家居多媒體開發經驗及無線通訊、人工智慧技術優勢，在 AIoT 領域基於開放式的系統平臺，攜手業內領先的開發者為客戶提供成熟的軟硬體參考設計方案，從而為目標市場提供超低功耗、超強算力及超強連接能力的 AIoT 晶片，積極進行布局，為營運成長添新動能。