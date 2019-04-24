日媒：鴻海將夏普的健康保健子公司售予Air Water

根據日刊工業新聞週三 (24 日) 報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，已經事實上退出了健康保健市場。根據報導，在 2019 年 3 月底前，鴻海集團已將「Sharp Life Science Corporation」賣給了日本最大的醫療氧氣公司「Air Water Inc，AWI」(4088-JP)。

(圖: Investing.com)

在過去，Sharp Life Science 原本計畫利用鴻海在全球的網路，強化公司產品在海外市場的銷售布局。然而，結果卻不如預期。這回鴻海集團將 Sharp Life Science 賣給了 Air Water，也意味著夏普正式退出了健康保健市場。

在鴻海集團入主夏普之後，夏普的健康保健部門，於 2017 年以「Sharp Life Science」之名成為子公司。並被納入鴻海集團持股過半的醫療關係企業旗下。

在 2017 年 3 月時，鴻海集團於該醫療關係企業的持股比例為 48.8%。然而，由於日後進行了配額增資之故，在這回鴻海處分 Sharp Life Science 之前，其持股比例已經下降到 20% 左右水準。

Sharp Life Science 所生產的產品，包括測定老化原因物質的儀器「AGEs Sensor」、蛋白質分析儀器，以及土壤分析儀器等等。

而在 Air Water 接手 Sharp Life Science 的員工與設備後，已於 2019 年 3 月 29 日，成立了「Air Water Biodesign」。Air Water 也將屆由此次的併購，強化在醫療、健康、農業，以及食品方面的研究開發。