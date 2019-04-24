歐股盤前─市場聚焦企業財報表現 指數期貨走跌

投資人持續關注企業財報表現，今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨跌逾 0.2%。

台北時間週三下午 2 點 32 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.23%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.21%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.29%，深證成指上漲 0.45%；南韓 Kospi 指數下跌 0.94%，日經 225 指數下跌 0.27%；台股收漲 1.96 點，至 11027.64 點。

企業財報表現優於預期，緩解了投資人對經濟成長趨緩的疑慮，昨日美股收高，標普 500 和那斯達克指數，皆創下歷史新高。

週二標普 500 指數收漲 25.71 點 (0.88%)，至 2933.68 點；斯達克綜合指數收漲 105.56 點 (1.32%)，至 8120.82 點；道瓊工業指數收漲 145.34 點 (0.55%)，至 26656.39 點。

白宮週一宣布，將於 5 月初終止對伊朗石油制裁的豁免，在供給疑慮加劇的情況下，油價大漲，創近 6 個月新高。

白宮表示，自 5 月 3 日起，將對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

對於是否會執行增產，補足油市供給缺口，沙烏地阿拉伯抱持謹慎態度，將先觀察伊朗原油供應下降情形，再做決定。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週三於盤前公布 2019 年第 1 季財報，獲利為 7.49 億瑞士法郎，年增 8%，優於分析師預期(6.92 億瑞士法郎)。