美媒：威斯康辛州正就設廠計畫 與鴻海進行合約談判

據《CNBC》報導，威斯康辛州州長 Tony Evers 表示，正與台灣代工製造商鴻海 (2317-TW)，就在該州建造一座大型液晶面板廠的合約，進行重新談判。

Evers 在給鴻海高層胡國輝 (Louis Woo) 的信中，披露了這個消息。胡國輝是鴻海董事長郭台銘的特別助理，也是在此專案的關鍵人物。

2017 年，鴻海宣布計畫在威斯康辛州投資 100 億美元的工廠，並承諾創造 1.3 萬個就業機會。作為回報，威斯康辛州承諾提供 45 億美元的獎勵，並改善州內的基礎設施，這個投資案被美國總統川普拿來大肆宣傳。

不過，自此之後，整個計畫似乎停滯不前，鴻海已經宣布改變工廠的產品組合，而威州州長也由共和黨的 Scott Walker 改為 Evers。Evers 上週表示，威州提供的條件過於優惠，而鴻海提出的雇用目標也不切實際。

今年早前，胡國輝暗示招募計畫有所縮減，此後，有報導指出，川普對此進行干預，而鴻海稍後宣布，預計今年晚些時候會破土動工，開始相關計畫。

掌控威州議會的共和黨人，指責民主黨州長 Evers 企圖破壞這項協議。不過 Evers 在信中指出，在 3 月份的一次會議上，他、胡國輝、州議會議長 Robin Vos 和參議院多數黨領袖 Scott Fitzgerald ，談到了協議的具體修改。

Evers 表示，隨著整體計畫的進展，目前該州正在確定此案能實現更大的靈活性及透明度。

《CNBC》並未連絡到鴻海發言人提供相關評論。