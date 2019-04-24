滬深盤後-散戶歸隊？創業板指上漲逾2%

在連續回檔兩個交易日後，陸股今天止跌回穩，散戶指標的創業板指走勢最強，是拉抬上證指數重新站回 3200 點的關鍵。盤面上，已經回檔數日的汽車類股大漲，前一個交易日大跌的燃料電池止跌回升，而面板類股在深天馬漲停的帶動下，表現亮眼。

圖: 東方財富網, 創業板指日線走勢圖

截至收盤，上證指數報 3201.61 點，上漲 0.09%，深證成指報 10236.27 點，上漲 1.10%，創業板指報 1718.85 點，上漲 2.08%。但市場成交量持續萎縮，滬深兩市合計成交金額只有人民幣 6522 億元。

今日北上資金合計淨流出人民幣 29.23 億元，其中滬股通淨流出人民幣 19.4 億元，深股通淨流出人民幣 9.83 億元。

消息面

上海特斯拉自燃事件持續發酵，在中國官員稱自燃原因是電池短路後，特斯拉中國發言人否認是電池因素造成汽車自燃，並指出目前尚未形成任何初步判定或結論。燃料電池類股出現反彈，凱美特氣、科力遠等多檔個股紛紛漲停。

法人觀點

和聚投資表示，綜合政策面最新變動來看，陸股今年走勢有很大的機率呈現震盪上揚格局，主要因為在中國政府政策刺激下，中國經濟有機會改善。不過，今年以來陸股已大幅上漲，多數利多已反應，指數將會以盤整來等待更新的總體經濟數據公布。

國信證券認為，今年第一季是經濟成長的低點，第二季有機會回升，對於未來市場行情繼續保持樂觀。在中國經濟從高速度成長轉向質變的過程中，A 股龍頭企業將是未來穩定性最高的投資方向。