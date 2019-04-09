火爆牛市推升 陸股券商大進補 3月財報數字亮麗

陸股春節之後突如其來的牛市行情，在 3 月到達高峰，也幫助券商普遍繳出亮麗財報。

至 4 月 8 日晚間，已有 5 家陸股上市券商發布 3 月財報，分別是國泰君安證券、申萬宏源證券、西部證券、華安證券、中原證券，無論業者規模大小、市占程度，均繳出極佳的月增率及年增率上揚之佳績。

實際上，陸媒統計，3 月份滬深兩市成交總額為人民幣 185889.49 億元，成交筆數為 9.90 億筆，日均交易額 8851.88 億元，均創下近三年紀錄。

從營收來看，國泰君安證券、申萬宏源證券、西部證券、華安證券、中原證券的單月營收分別為人民幣 21.67 億元、16.45 億元、4.66 億元、3.31 億元、1.83 億元。

這樣的成績與前月相比，西部證券和申萬宏源都出現了 6 成以上的漲幅。即使考慮到 2 月有春節假期，與 1 月相較，增幅卻更加明顯，其中申萬宏源證券的營收增幅為 110%，國泰君安的營收增幅為 88%。

若與去年同期相比，除了國泰君安的單月營收資料下降 13%，其他 4 家券商的單月營收均上漲，其中西部證券、中原證券、華安證券單月營收增幅均在 100% 左右。

若比較淨利，雖然數字有些許差別，但整體趨勢未變，均是大幅上揚。不過因為原本基期的差異大，使數字出現較多極端值，例如中原證券淨利潤年增達到 712%，因為去年 3 月的淨利僅人民幣 227 萬元。

部分分析師認為，證券市場活躍度仍處於上升期，風險偏好提升，即將披露的券商第 1 季財報，勢必延續這樣的佳績，尤其利多經紀和自營貢獻營收比例高，業績彈性大的券商股。

影響所及，今天陸股盤下震盪的行情中，券商股相對走強，西部證券收漲 5.49%，華林證券、申萬宏鴻均有 2% 以上的漲勢。