貴金屬盤後—美元股市均表現強勁 金價摔至近4個月低點

金價週二 (23 日) 持續下挫，價格摔至近 4 個月低點，因美元上漲，提升投資人的風險偏好，而壓抑了黃金的避險需求。

美東時間下午 4:43，黃金現貨下跌 2.94 美元或 0.23，報每盎司 1272.05 美元；6 月黃金期貨跌 0.3%，報每盎司 1273.80 美元。

5 月白銀期貨跌 0.19 美元或 1.28%，報 14.87 美元。

美元及經濟數據不利黃金

相對強勁的季度財報與近期優於預期的美國及中國經濟數據，使黃金前景黯淡，投資人偏向股票等高風險資產。美元指數升至 97.78，漲幅約為 0.5%，為近 2 年高點。

RBC 財富管理公司董事總經理 George Gero 表示，由於美元、股票和債券市場的強勢，黃金交易商處於觀望狀態，等待通膨數據與美國政治變化。在此之前，他預計黃金還會在較低的區間內交易。

此外，由於公司財報也好於預期，美國股市走高。

資本市場分析師 Helen Rush 表示，總而言之，黃金因無法產生利息，使價格短期內仍承受壓力，如果風險轉壞，金價可能上揚，但在目前的環境下，黃金需要保持在 1270 美元區域上方，才能避免更進一步下跌。

市場目前正在等待本週晚些時候公佈的美國 GDP 數據。

仍有進一步下修風險

以技術線圖來看，分析師表示，金價在上週已跌破鍵支撐位，包括 100 日和 50 日均線，顯示價格恐進一步下修。

世界最大的黃金 ETFSPDR Gold Trust 的持有量，表明市場對黃金的情緒，處於 10 月 26 日以來的最低點。

其他金屬表現，白金下挫 1.03%，報每盎司 888.98 美元；鈀金上漲 0.11%，報每盎司 1393.06 美元，此前一度下跌 3.5%。