淘金熱潮持續 俄羅斯3月份再增持黃金18.7噸

作為去美元化最積極的國家之一，俄羅斯央行對持有黃金的興趣依然持續不斷。

俄羅斯央行上週五 (19 日) 公布的最新數據顯示，該國 3 月份又增持 18.7 噸黃金儲備，儲備總量增至 6970 萬盎司 (2167.9 噸)，該國黃金占外匯比例已升至 18%。

相關分析指出，俄羅斯央行之所以瘋狂增持黃金拋售美債，是為了擺脫該國對於美元的依賴，以實現資產多元化。過去十年，該國的黃金儲備一直逐步攀升，甚至翻了兩倍。

2019 年第 1 季，俄羅斯央行共買入 200 盎司 (56 噸) 黃金，1、2 月則分別購入 6.2 噸以及 31.3 噸。

全球增持黃金趨勢

事實上，不僅俄羅斯央行，近年來全球央行皆在積極購買黃金。根據世界黃金協會資料顯示，2018 年全球央行總計增持 651.5 噸黃金儲備，同比飆升 74%，成為繼布雷頓森林體系結束後，各國央行最大的年度黃金淨購買量。

世界黃金協會表示，避險需求使各國選擇在外匯儲備中增持黃金，金融市場的不確定性、貨幣政策轉向以及美元可能的區間震盪等因素，都將繼續支持黃金投資。

黃金近期走勢

受到中國數據優於預期、德國投資人信心攀升影響，市場風險偏好持續升溫，黃金上週跌幅超過 1%。

除此之外，美國持續打壓伊朗石油出口，並宣布停止伊朗石油豁免權，週一油價突破每桶 74 美元，創去年 11 月來新高。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 表示，美國對伊朗石油的制裁和豁免未有積極動作，誘發地緣政治風險和避險需求上升，將有利於黃金走勢。

截至東部時間下午 4:27，現貨黃金價格下跌 0.44 美元或 0.03%，報每盎司 1275.08 美元，6 月黃金期貨收升 0.0.8%，報每盎司 1277.0 美元。