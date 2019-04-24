全球央行尋求增持黃金 印度央行持有規模或再創新高

印度央行今年可能加入俄羅斯和中國的隊列增持黃金，令其本已達紀錄高位的持有規模更上一層樓，在主要經濟體推進儲備多元化之際，為全球黃金需求提供支撐。

據 Capital Economics Ltd. 的 Ross Strachan，印度央行的購買行動將是發展中經濟體尋求外匯存底去美元化的整體現象的一部分。他表示，印度央行的購買趨勢可以以相對較小規模的形勢持續多年。

華僑銀行的經濟學家 Howie Lee 稱，印度央行 2019 年可能購買 150 萬盎司黃金，相當於約 46.7 噸。這一預期基於今年前兩個月的購買規模推算得出。

據國際貨幣基金組織 (IMF) 的數據，印度央行去年增持黃金約 42 噸，加上今年 1 月和 2 月進一步增持，印度目前的黃金儲備達到近 609 噸的歷史高位。

印度央行黃金儲備 圖片來源：Bloomberg

俄羅斯在 2018 年購買了 274 噸黃金，並且今年進一步買進，而中國央行也處在始於去年 12 月的新一波購買熱潮中。花旗稱，2019 年全球官方部門的黃金購買規模可能達到 700 噸，主要以哈薩克斯坦、伊朗和土耳其等國為主。

世界黃金協會稱，地緣政治和經濟的不確定性增加促使各國央行推進儲備多元化，並專注於投資安全和流動性較佳的資產，去年全球政府增持了 651.5 噸黃金，這是有記錄以來第二高水平。

高盛稱，進一步的資金流入，預計在中國、俄羅斯和哈薩克斯坦購買力量的推動下將達到與 2018 年等高的水平，也應對金價構成支持。隨著股市反彈，現貨黃金價格自 2 月達到峰值以來已下跌近 6%。

「這似乎是某種模式，不單單是印度央行，當全球宏觀經濟環境不確定時，各國中央銀行都傾向於增加黃金儲備，」華僑銀行的 Lee 說。

「最近幾個月的最大黃金買家之一是中國，這絕非巧合，目前中國正陷入與美國的貿易緊張局勢中，而且其可能一直在尋求讓數兆美元的儲備實現多元化。」Lee 說，印度也可能採取類似的多元化策略。

美國和中國之間的貿易戰擾亂了供應鏈，市場受到衝擊，並對世界經濟造成壓力。3 月川普宣布他計畫結束對印度和土耳其的主要貿易優惠待遇，並向國會通報他有意結束在普惠制下給予兩國的貿易優待措施，這一通知啟動了 60 天的倒計時，然後總統將能夠自主決定採取行動。

雖然印度央行沒有回應置評請求，但是 8 月份公佈的 2017-2018 年年度報告顯示，當年的外匯資產多元化持續推進，「黃金資產組合也已經啟動」。