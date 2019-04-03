央行金庫曝光！黃金儲備全球排第13名 金價上漲市值突破5200億元

立法院財政委員會今 (3) 日視察中央銀行文園金庫，央行表示，台灣央行的黃金儲備在全球排名第 13 名，央行並說明黃金充當新台幣發行準備情形，截至今年 3 月底，由於金價上漲，黃金提充準備市值也隨之上揚，一舉突破新台幣 5200 億元、至 5267 億元。

央行表示，央行持有黃金，主要是做為新台幣發行準備，因為央行印鈔票不是想印就印，必須要有對應的資產準備，才能讓新台幣的價值受人民信賴，因此央行發行新台幣鈔券就是要 100% 準備，且主要是以「外匯存底」和「黃金」為充抵。

央行指出，截至今年 3 月 31 日，新台幣發行額為 2 兆 3025 億元，其中 1112 億元是硬幣，依規定免提準備，鈔券部分則有 2 兆 1913 億元，須提十足準備，而黃金提充準備市值為 5267 億元，占全部準備 23.76%，其他 76.24% 皆為外匯存底。

央行表示，文園庫區存放黃金及白銀等貴金屬資產，而做為新台幣發行準備的黃金共 410 公噸、約 1319 萬盎司，占總庫存 96.8%。而央行總計擁有 423 公噸黃金，在全球排名第 13。

由於有大批黃金置於新店的文園金庫裡頭，央行也派駐憲兵部隊隨時保持嚴密警戒，並裝置現代化安控系統，金庫啟用至今未發生任何維安事件。