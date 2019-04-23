〈美封殺伊朗出口〉中國向美國提出交涉 陸外交部：堅決反對「長臂管轄」

白宮日前宣布，自 5 月初開始，將對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予包括中國在內的 8 個經濟體豁免待遇；對此，中國外交部今 (23) 日回應，已針對此事，向美方提出交涉，堅決反對美國實施「長臂管轄」。

台北時間週二下午 5 點 16 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.70%，至每桶 74.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.82%，至每桶 66.09 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

白宮週一表示，自 5 月 3 日起，將對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇；美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。

中國外交部發言人耿爽週二於例行記者會中指出，中方已就此事，向美方提出交涉，中國堅決反對美方實施「單邊制裁和長臂管轄」；在國際法框架內，中國和伊朗開展正常的能源合作，合理、合法，應得到尊重和保護。

耿爽強調，美國的行徑，勢必加劇中東局勢和國際能源市場動盪，美方應採取負責任的態度，不該反其道而行。

路透社引述伊朗半官方通訊社 Tasnim 報導，稱伊朗官方認為，無論美國終止豁免與否，伊朗的石油出口，都不會歸零，除非伊朗當局決定停止出口石油。

該報導強調，伊朗當局一直在分析，有助帶動石油出口的各種可能情境與條件，且已採取必要措施，「在遏止敵人攻擊我國方面，我們有著多年經驗。」