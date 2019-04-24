美股盤後 — 企業財報東風報喜！標普與那斯達克刷歷史新高

美股自去年底大幅下跌後不到半年，隨著聯準會轉鴿、美中貿易談判樂觀、加上推特等企業亮麗財報「東風一吹」，週二 (23 日) 標準普爾 500 與那斯達克指數雙雙刷下歷史新高。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 145.34 點，或 0.55%，收 26656.39 點。

那斯達克指數上漲 105.56 點，或 1.32%，收 8120.82 點。

標普 500 指數上漲 25.71 點，或 0.88%，收 2933.68 點。

費城半導體指數上漲 15.76 點，或 1.01%，收 1574.05 點。

標普 500 指數週二收盤高於 9 月 20 日創下的歷史收盤高點 (2930.75)，那斯達克躍升 1.32%，高於 8 月 29 日創下的歷史高位 (8,109.69)，道瓊指數收盤價略低於 10 月 3 日創下的 26,828.39。

標普 500 指數中，11 個板塊幾全面開漲，僅必需消費品一個板塊收跌；醫療保健板塊領漲 (1.59%)、其次為非必需消費品 (1.22%) 與資訊科技板塊 (1.13%)。

標普 500 指數板塊表現。(圖：finviz)

企業財報超級週開跑，華爾街湧現更多歡呼，受益於強勁的財報，Twitter (TWTR-US) 週二領漲科技股，尖牙股 (FAANG) 齊揚。

Netflix (NFLX-US) 上揚 1.21%；臉書 (FB-US) 上揚 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.93%。

摩根士丹利看好高通後市，稱高通與蘋果達成和解以來，儘管漲幅已超過 65%，仍有更多上漲空間，促使高通 (QCOM-US) 週二股價大漲 5.79%。

半導體類股漲跌互見。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.17%；AMD (AMD-US) 下跌 0.75%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.24%；美光 (MU-US) 下跌 1.45%；Intel (INTC-US) 下跌 0.068%。

銀行股方面。高盛 (GS-US) 下跌 0.26%；花旗 (C-US) 上揚 0.16%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.13%。

台股 ADR 漲跌互見，聯電 ADR (UMC-US) 領漲，漲幅為 1.58%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.62%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.08%。

企業財報方面，寶潔 (PG-US) 儘管週二財報亮眼，但卻因調降全 (2019) 年財測與獲利回吐，該公司週二股價下跌 2.7%。

受益於財報加持，聯合技術公司 (UTC-US)、可口可樂 (KO-US) 與美國軍火製造商洛克希德 · 馬丁等企業週二股價全面走高。

企業消息方面，美零售百貨商 Kohl's (KSS-US) 宣布接受亞馬遜在美所有商品退貨，該公司股價走揚 11.94%。

華爾街分析

本周美股財報進入高峰期，市場買氣破表，亮麗數據為市場打下強心針，美股四大指數週二 (23 日) 買氣出籠、連袂收高，繳出亮眼的成績單。

美國商務部週二 (23 日) 表示，3 月新屋銷售月增 4.5%，意外創下 16 個月新高，亦有助於支撐市場情緒。

FactSet 表示，到目前為止，已發布報告的標準普爾 500 指數公司中超過 78% 企業，業績表現優於分析師的預期。

Captrust Advisors 首席投資主管 Kevin Barry 表示，去年第四季拋售實際上阻止經濟衰退，因為聯準會迅速轉鴿，加上美中貿易戰日漸緩和，這些市場表現水平是合理的。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，在財報的主要公司中，大多財報優於預期，這意味著我們可能會逃避盈利衰退，這是市場反彈的關鍵。

Leuthold Weeden 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，投資者正為一系列非常好的財報歡呼，而且大部分企業獲利都超出了預期，未來財測都相當樂觀，這帶來很大的積極助力，激勵美股創下新高。