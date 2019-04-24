企業強勁財報激勵 標普指數突破歷史新高

受惠於推特以及多家企業財報優於預期，消弭企業獲利放緩擔憂，美東時間週二 (23 日) 美股全面走揚，標準普爾 500 指數更刷新歷史新高。

台北時間週三 (24 日) 凌晨 12 時 30 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數上漲 161.79 點，或 0.61%，暫報 26672.84 點。

那斯達克指數上漲 91.14 點，或 1.14%，暫報 8106.41 點。

標普指數上漲 25.19 點，或 0.87%，暫報 2933.16 點。

費城半導體指數上漲 14.52 點，或 0.93%，暫報 1572.81 點。

週二 (23 日) 美股盤中，標普指數一度觸及 2936.52，高於 9 月 20 日創下的歷史收盤高點 (2930.75)，接近先前盤中歷史高點 (2940.91)。

標普指數走勢圖。(圖：Investing)

隨著聯準會貨幣政策轉鴿、美中貿易談判樂觀情緒濃厚，下月有望出爐貿易協議最終文本，市場樂觀情緒濃厚，美股四大指數今年迄今迅速收復失地。

本週是企業財報季超級週，截自本週末，將有超過 140 家標普成分股企業將公布第一季財報結果。目前為止，企業獲利大抵優於預期，FactSet 數據顯示，超過 78 % 的企業財報超過華爾街預估。

推特公布的最新財報顯示，每月活躍用戶數 (MAU) 3.3 億人次，超過 FactSet 預估的 3.18 億人次，營收達 7.87 億美元，年增 18%。推特 (TWTR-US) 週二盤中飆高逾 16%，暫報每股 39.64 美元。

聯合技術公司 (UTC-US) 週二領漲道瓊指數，盤中漲幅約 2. 5%，該企業最新財報獲利與營收雙雙優於預期，並提高全年獲利預期。可口可樂 (KO-US) 最新財報亦表現不俗，盤中股價揚升約 1.90%。

美國軍火製造商 Lockheed Martin 第一季每股純益為 5.99 美元，年增 49%，遠優於華爾街的預期的 4.34 美元。此消息激勵 Lockheed Martin 週二盤中股價走高逾 6%。

寶潔 (PG-US) 財報亦優於預期，但該公司調降全 (2019) 年財測，拖累該公司週二盤中股價下跌近 3%。

經濟數據方面，美國商務部週二 (23 日) 表示，3 月新屋銷售月增 4.5%，意外創下 16 個月新高，經季節性調整後的年率為 69.2 萬戶，優於市場預期的 65 萬戶。

德州儀器 (TXN-US) 週二盤後將率先公布半導體企業的第 1 季財報，預料將會成為市場關注焦點。

購物網站 eBay (EBAY-US)、全球最大的骨科及醫療科技公司 Stryker (SYK-US) ，以及社交媒體公司 Snap (SNAP-US) 也將在盤後公布最新財報。