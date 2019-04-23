〈機構報告〉BCG：電動車需求將在未來10年內大幅成長 帶動相關事業營收

據波士頓諮詢公司 (BCG) 在週二 (23 日) 公佈的一項研究顯示，美國電動車的需求將在未來 10 年內大幅成長，並將為電力事業創造更大的收入機會，相關的電力事業公司將因此投資更大的電網容量來供應未來電動車充電和相關的服務。

儘管目前美國消費者對於電動車的需求僅占美國汽車總銷量的一小部分，這份由波士頓諮詢集團所進行的研究報告預期，消費者對電動車的需求將出現飛躍性的成長。

據 BCG 估計，到 2030 年美國新車銷量中將有 20% 至 30% 會是電動或油電混合車。

在去年，插電式油電混合車和純電動車僅占美國汽車總銷量的 2%。BCG 預測，到 2030 年，美國道路上所有車輛中將有高達 12% 是插電式油電混合車或純電動車。

該項研究報告也建議，電力公司可考慮擴大服務範圍，提供像是訂購服務之類的選項，讓客戶可以進行單筆消費，可以在夜間和非高峰需求期間自動為車輛充電。此外，也能考慮為消費者和商業客戶提供諮詢服務以及軟體解決方案，以進行能源上和車隊的管理。

另一方面，除了電力事業之外，作為電動車核心的鋰電池原料鋰礦需求也跟著水漲船高。全球第二大鋰礦商智利化工礦業公司預估，今年鋰的需求預期將成長 20%，並在未來的幾年內需求將持續成長。澳洲工業部報告表示則顯示，預期至 2027 年，鋰的消費量將大幅成長到 126.5 萬噸，年均增長率約為 50%。