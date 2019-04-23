凌華宣布攜手Google Cloud 攻IIoT邊緣運算商機

IPC 大廠凌華 (6166) 週二 (23 日) 宣布與 Google Cloud 合作，將軟硬體解決方案與 Google Cloud 物聯網產品結合，提供客戶產品加值的便捷途徑。凌華近年積極佈局 5G 世代下的工業物聯網 (IIoT) 邊緣運算商機，去年 5 月份曾宣布與聯想 (Lenovo) 展開產品與業務開發合作，這次則是攜手谷歌的 Google Cloud，搶攻 IIoT 市場。



Google Cloud 物聯網 GTM 負責人 Mario Finocchiaro 表示，該公司正尋求與 Google Cloud 物聯網預先結合的硬體解決方案。與凌華合作，為其客戶和合作夥伴提供了新選擇。



Google Cloud 是一套雲端運算服務，與 Google 內部使用在終端用戶產品是同一基礎網路架構。客戶可使用 GCP 分析工具解決問題，包括進階分析、人工智慧和機器學習，快速做出決策以提高營運績效，能預測維修，減少停機時間，改善品質並開發新業務和收益。



凌華除軟硬體整合，亦提供「ADLINK 邊緣運算」服務，透過分流傳輸數據到 Google Cloud 以實現智慧決策。「ADLINK 邊緣運算」完全不需撰寫程式，即可快速連接先前未連接的操作設備和感應器。利用既有的通訊協定，可以在裝置、資料庫和 GCP 的邊緣端安全擷取和傳輸數據，並持續進行分析和可視化處理，幫助商業決策判斷及優化營運流程。

