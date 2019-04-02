客戶釋單轉旺＋零件價格下滑 凌華Q2業績再戰新高 今年EPS估翻倍升

凌華 (6166) 今年受惠工業物聯網 (IIoT) 商機發酵，核心客戶釋單積極，加上原料價格下滑，法人看好今年毛利率將年增逾 1 個百分點，首季業績強勁，第二季即將再突破 30 億元大關，挑戰歷史新高，今年 EPS 逾 2.5 元，年增 1.2 倍。凌華去年營運落底，第四季因客戶大單開始出貨，單季營收以 30.28 億元創下歷史新高記錄，單季 EPS 回升到 0.54 元，累計全年營收 104.8 億元，EPS 為 1.12 元，營收獲利皆下滑。



不過，因美國網通與量測自動化客戶釋出訂單數量放大，加上台灣 LED 設備客戶訂單也開始轉強，法人評估凌華上半年業績將維持雙位數年增，首季業績估 25.6 億元維持高檔，EPS 估 0.28 元，獲利大幅優於同期的 0.1 元；第二季業績則再戰新高，EPS 上探 0.8 元。



法人指出，今年凌華網通業務 (NCP) 在既有美國大客戶的釋單放大之下，將成為最大的成長動能來源，業績年增率上探 2 成，物聯網解決方案 (IST) 次之，貢獻業績之年增率也上看 15%，嵌入式平台業務 (EPM) 則有機會年增 8-12%。預估今年營收將逾 115 億元創高，毛利率提升逾 1 個百分點，稅後賺逾 4 億元，EPS 2.51 元，較去年大幅回升超過 1 倍。

