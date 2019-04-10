凌華3月業績超預期 重回10億關 創今年新高、歷史第四高

IPC 廠凌華 (6166)3 月業績超乎預期，單月合併營收重回 10 億元大關，來到 10.33 億元，為單季高峰與歷史第四高，月增率達 55.7%，年增率 17.2%。累計該公司首季合併營收達 26.61 億元，年增率 17.75%。展望第二季，法人預估在主要客戶釋單效應下，再戰 30 億大關，挑戰歷史新高。不過，該股週三(10 日) 因美歐貿易戰陰霾籠罩致大盤轉弱影響，早盤呈現下跌格局，跌幅一度逾 3%，最低來到 44.35 元。



凌華去年第四季業績擺脫谷底，成長動能強勁，今年以來再獲美系網通、量測自動化主力客戶釋單挹注，加上台系 LED 設備廠與中國大陸電廠專案訂單加持，首季業績超乎預期。