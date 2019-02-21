南港北美市場銷售恢復動能 「世界明珠」開發案6月進場銷售

美國制裁伊朗，影響出口伊朗表現，美國經銷通路客戶 ATT 財務重整雙重因素拖累，南港 (2101) 去年稅前獲利 3.4 億元，較前年呈現衰退，今年北美客戶回流，南港名譽董事長林學圃於今 (21) 日法說明會預期，今年營運將有兩位數百分比成長，恢復到高獲利軌道，自結 1 月毛利率回到 18%，已擺脫去年谷底。今年己亥豬年，林學圃表示，對照歷史上曾發生過 823 砲戰、921 地震，也意味今年將是動盪一年！去年大陸有 36 家輪胎廠倒閉，年產能約 4100 萬條，倒閉前夕倒貨，輪胎市場競爭惡化，以及全球總體新車銷售力道疲弱，導致南港獲利降至 3.4 億元，今年全球輪胎銷售量約 14 億條，與去年持平，各類車胎各有消長，當中 SUV 車胎將是成長。



南港擁有新豐、張家港兩個廠，日產能分別為 1.8～1.9 萬條、1.4～1.9 萬條，歐洲客戶比重約 35%、北美占了 40%，其餘為自主品牌，生產輪胎規格數達 3337 個之多，自主品牌包括 Motorsport、EV 電動車胎、Hobby 休閒車胎、歐洲冬胎、日本冬胎等，代工高荷重 SUV/CUV 夏胎於今年第二季上市，開發 29 個規格，瞄準北美市場 SUV/CUV 主力車款換胎市場，訂單約 4.6 萬條，明年則會推出公路泛用 H/T 夏胎、全地型適用 A/T 夏胎，目標市為北美洲、南美洲、紐澳地區。



南港舊廠「世界明珠」開發案基地面積 9453 坪，容積率 390%，總樓地板面積 7.1 萬坪，住宅比率由 29.9% 提高到 49.1%，商辦由 45.4% 降為到 42.5%，商場約 6.7%，藝文展演為 1.7%，變更設計於 2 月通過台北市都市設計審議，預計 3 月完成施工發包，6 月正式施工與銷售，開始施工後約四年半完工。