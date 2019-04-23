台股盤前—萬一久攻不下 短期難脫高檔震盪

美股受復活節假期影響，周一交投清淡，四大指數中僅道瓊小跌，而台股昨 (23) 日量縮震盪，外資由買轉為賣超，法人預估台股今日量能可望回溫，但依舊難脫高檔震盪格局。

國際部分市場因復活節假期休市，美股周一交投清淡，道瓊下跌 48.49 點或 0.18%，收在 26511.05 點；標普、那指、費半則微漲作收。

市場消息方面，股王大立光昨日公告配息政策，董事會決議每股擬配發 68 元現金股利，僅次於前年的 72.5 元，寫下歷史次高，而若以大立光董事長林恩舟父子三人帳面持股共約 7766 張估算，今年配息將有近 5.3 億元入袋。

華為昨日公布首季財報，營收人民幣 1797 億元，年增 39%；淨利率約 8%，表現出色，看好今年智慧手機出貨挑戰 2.6 億支新高，挑戰三星霸主地位， 5G 業務也看旺，法人看好，除了台積電、大立光、鴻海外，也為散熱、砷化鎵等相關供應鏈業者帶來強勁營運動能。

而電信龍頭中華電信昨日新舊任董事長交接，由謝繼茂正式接任董座一職，據了解，他表示，將持續投入智慧家庭、智慧交通、智慧能源、智慧安防、智慧城市等領域，更要結合電信及金融打造智慧服務。

法人指出，近期指數倚靠台積電與其他權值股輪動支撐指數守住 5 日線，短期估將持續呈現高檔震盪，但若萬一關卡久攻不克將不利多方氣勢，投資人在此區須提高風險意識。