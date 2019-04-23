村田製作、TDK等6大日本電子廠 上季接單額大減！

日經新聞週二 (23 日) 報導，日本 6 家電子零組件大廠，村田製作所 (6981-JP)、TDK(6762-JP)、京瓷 (6971-JP)、日本電產 (6594-JP)、日東電工(6988-JP)、Alps Alpine(6770-JP) 等，2019 年 Q1(1 – 3 月) 的接單金額約較去年同期減少 7%。這除了是連續 2 季的負成長外，減少幅度也遠較 2018 年 Q4(10 – 12 月) 的 -3% 減幅擴大許多。

之所以會有這樣的現象，除了全球市場對於智慧型手機的需求減少之外，中美貿易戰為全球經濟所帶來的種種不確定因素，也都是讓電子業界成長衰退的主要原因。

根據日經新聞統計，上述 6 家公司於 2019 年 Q1(1 – 3 月)，在電容及連接器等零件的接單金額方面，預估為 1 兆 3200 億日圓。

村田製作所方面似乎在接單金額上減少 10%，京瓷則似乎減少了 7%。在車用電子方面的需求雖維持著一定的水準，但是在智慧型手機方面的需求則是出現了明顯衰退。

2018Q4 iPhone 銷售額大減 15% (圖: AFP)

日本電子廠的主要客戶，蘋果的 iPhone 在 2018 年 Q4(10 – 12 月) 的銷售額大減 15%，而中國小米等大廠的表現也同樣差強人意。

除了智慧型手機外，中、美在資料中心的伺服器需求上，也同樣出現了趨緩的現象。就有大型證券公司分析師表示「在電子零件的庫存調整上，依然會持續一段時日」。

過去在 2018 年夏天前後，曾因電子零組件的庫存量不足，造成生產智慧型手機及美國 IT 大廠們紛紛向日本電子廠下了大量訂單。而在那之後，發生了中國景氣趨緩問題，也因而讓日本電子廠的接單量減少。

上述 6 家日企在 2018 年度的接單金額，合計約 6 兆日圓。預估將超越 2017 年度所創下的史上新高。在電動車 (EV) 及車用電子的需求下，都帶動了業績的成長。

但是在今後智慧型手機方面的需求，其未來走勢仍難以預測。美國 IDC 就預測 2019 年全球的智慧型手機銷售量，將年減 0.8%，出現連續 3 年的負成長。

京瓷則是看好 2019 下半年，美韓等國家在 5G 設備的投資需求將會出籠。在眼前似乎仍缺乏振奮人心的題材。

而在美中貿易戰的提高關稅議題上，對日企的直接影響則似乎不大。以 Alps Alpine 為例，會受影響的產品只占 1% 不到。然而各家日企也都持續關注著，今後美中貿易戰的進展。