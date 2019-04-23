歐股盤前─市場關注油價走勢、企業財報 指數期貨漲跌互見

白宮日前宣布，將終止對伊朗石油制裁的豁免，該消息導致油價大漲，市場持續關注油價走勢及企業財報表現，今 (23) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 38 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.37%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.30%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.42%，深證成指下跌 0.85%；南韓 Kospi 指數上漲 0.18%，日經 225 指數上漲 0.19%；台股收漲 37.97 點，至 11025.6 點。

上週五美股休市，昨日交易清淡，漲跌互見，道瓊工業指數收跌 48.49 點 (0.18%)，至 26511.05 點；標普 500 指數收漲 2.94 點 (0.10%)，至 2907.97 點；那斯達克指數收漲 17.21 點 (0.22%)，至 8015.27 點。

白宮週一宣布，將於 5 月初終止對伊朗石油制裁的豁免，在供給疑慮加劇的情況下，油價大漲逾 2%，創近 6 個月新高。

布蘭特原油期貨昨日上漲 2.07 美元 (2.88%)，收每桶 74.04 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.70 美元 (2.66%)，收每桶 65.70 美元。

白宮表示，自 5 月 3 日起，將對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。