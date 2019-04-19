台股盤中—電子三雄同步開高走低 「萬一」關卡得而復失

台股今 (19) 日在電子三雄同步走強下，指數開盤隨即攻上「萬一」大關，惟開盤不久鴻海便翻黑下挫，股王大立光也在盤下走弱，台積電則在獲利了結賣壓出籠下，持續朝平盤靠攏，指數萬一關卡得而復失，加上台塑四寶也在平盤附近遊走，使大盤漲幅持續收斂，維持平盤上下震盪，預估今日成交量約 1400 億元。

台股今日開盤上漲 55.67 點，以 11017.69 點開出，盤中最高點 11045.08 點，最低為 10955.23 點；櫃買市場今日則以 142.9 點開出後，早盤一度走高至 144.22 點，最低來到 142.83 點。

電子三雄方面，台積電後市樂觀，股價開高表態，盤中一度衝上 269.5 元新高價，市值也攻上 6.988 兆元水準，惟獲利了結賣壓出籠，盤中漲幅收斂，逐漸朝平盤靠攏，小漲 0.19%，來到 265 元。

股王大立光早盤也同樣開高，盤中由紅翻黑，跌幅約 0.54%，來到 4605 元，5 日線與月線得而復失。鴻海則為三雄中表現最弱者，早盤以紅盤開出後不久，隨即翻黑下挫，股價並一路走弱，盤中下跌 2.51%，來到 89.3 元。

受惠任天堂 Switch 可望首度進軍中國市場，任天堂供應鏈今日股價強勢表態，旺宏 2337 早盤不久隨即亮燈漲停，盤中維持逾 9% 漲幅，原相強漲 8%，瑞昱上漲逾 2%。

在旺宏強漲帶動下，記憶體族群今日表現也同樣亮眼，威剛大漲超過 6%，華邦電漲幅逾 3%，南亞科、宜鼎上漲逾 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台積電法說雖對後市展望看法優於預期，但股價在法說會前已先行反應，今日開高後面臨較大獲利了結賣壓，也使大盤呈現壓回現象。

不過，蔡明翰認為，目前指數持續沿著 5 日線震盪向上，但 5 日線下檔仍有買盤支撐，可望支撐指數持續震盪整理，預期今日壓回過後，下週行情仍有機會沿著 5 日線向上，維持多頭格局。