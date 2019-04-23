三星正式發布聲明 延後Galaxy Fold銷售 預定幾週內決定上市日期

三星電子週一 (22 日) 發布聲明，將原定本週推出的 Galaxy Fold 手機發售延後，並計畫在未來幾週內，再公布銷售日期。

三星說：「我們希望我們的客戶能夠獲得最佳體驗，這就是為什麼在最初的回饋之後，我們決定延後 Galaxy Fold 的發布，以確保它能達到我們所期望的高標準。」「我們計畫在未來幾週公布發布日期。」

日前多家媒體已經率先披露 Galaxy Fold 延後上市的消息，並取消原定 4 月 24 日於上海舉辦的 Galaxy Fold 發布活動。

三星的 Galaxy Fold 於今年 2 月對外發布，原本預定於 4 月 26 日起，在美國等特定市場銷售。《華爾街日報》早前報導稱，Fold 最快也要到 5 月某個時間才會重新推出，據已預訂此手機的客戶收到的回覆，公司稱可以在兩週內 (即 5 月 6 日) 更新運輸詳情。

正調查螢幕問題

三星之前交付媒體的試用機型，傳出多起螢幕問題，Galaxy Fold 的耐用性受到質疑。一些人因為錯誤地撕掉保護膜貼，而造成螢幕斷裂，一些人即使未撕去貼膜，螢幕也出現問題。但也有部分人士說，使用多日未出現任何故障。

三星在聲明中表示，初步的調查結果顯示，螢幕破裂可能與頂部和底部暴露區域的撞擊有關。還有一個例子，裝置內部發現的物質會影響顯示性能。

三星表示，對於錯誤移除「保護貼膜」的情況，他們將向消費者發出明確警告，不要移除螢幕的頂層。

三星的一名發言人在早些時候的評論中說，「我們正在對一些早期 Galaxy Fold 樣品的測評人報告的問題，進行徹底的調查。我們會儘快公布調查結果。」

以下是三星聲明全文：