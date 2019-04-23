三星正式發布聲明 延後Galaxy Fold銷售 預定幾週內決定上市日期

三星電子週一 (22 日) 發布聲明，將原定本週推出的 Galaxy Fold 手機發售延後，並計畫在未來幾週內，再公布銷售日期。
三星說：「我們希望我們的客戶能夠獲得最佳體驗，這就是為什麼在最初的回饋之後，我們決定延後 Galaxy Fold 的發布，以確保它能達到我們所期望的高標準。」「我們計畫在未來幾週公布發布日期。」
日前多家媒體已經率先披露 Galaxy Fold 延後上市的消息，並取消原定 4 月 24 日於上海舉辦的 Galaxy Fold 發布活動。
三星的 Galaxy Fold 於今年 2 月對外發布，原本預定於 4 月 26 日起，在美國等特定市場銷售。《華爾街日報》早前報導稱，Fold 最快也要到 5 月某個時間才會重新推出，據已預訂此手機的客戶收到的回覆，公司稱可以在兩週內 (即 5 月 6 日) 更新運輸詳情。
正調查螢幕問題
三星之前交付媒體的試用機型，傳出多起螢幕問題，Galaxy Fold 的耐用性受到質疑。一些人因為錯誤地撕掉保護膜貼，而造成螢幕斷裂，一些人即使未撕去貼膜，螢幕也出現問題。但也有部分人士說，使用多日未出現任何故障。
三星在聲明中表示，初步的調查結果顯示，螢幕破裂可能與頂部和底部暴露區域的撞擊有關。還有一個例子，裝置內部發現的物質會影響顯示性能。
三星表示，對於錯誤移除「保護貼膜」的情況，他們將向消費者發出明確警告，不要移除螢幕的頂層。
三星的一名發言人在早些時候的評論中說，「我們正在對一些早期 Galaxy Fold 樣品的測評人報告的問題，進行徹底的調查。我們會儘快公布調查結果。」
以下是三星聲明全文：
我們最近推出了一個全新的手機類別：一款使用多種新技術和材料的智慧手機，它的顯示螢幕非常靈活，可以折疊。我們對 Galaxy Fold 非常興奮並且深受鼓舞。
儘管許多評測人員與我們分享了他們所看到的巨大潛力，但也有一些人向我們展示了這項設備如何需要進一步改進，以確保獲得最佳的用戶體驗。為了充分評估這一回饋，並進行進一步的內部測試，我們決定延遲 Galaxy Fold 的發布，計畫在未來幾周內公佈發布日期。
初步的調查結果顯示，報告的問題顯示，它們可能與鉸鏈的頂部和底部暴露區域的衝擊有關。還有一個例子，設備內部發現的物質會影響顯示性能。
我們將採取措施，加強對螢幕的保護。我們還將加強對包括保護層在內的顯示器的護理和使用的指導，以便我們的客戶充分利用他們的 Galaxy Fold。
我們重視客戶對我們的信任，客戶永遠是我們的首要任務。三星致力於與客戶和合作夥伴密切合作，推動行業向前發展。我們要感謝他們的耐心和理解。