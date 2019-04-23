日銀行業推Bank Pay電子支付 加盟機構最多將超過1000家！

日本電子支付促進機構 (Japan Electronic Payment Promotion Organization，JEPPO) 在週一 (22 日) 時宣布，自 2019 年秋天起，將在日本推出「Bank Pay」手機行動支付服務。

屆時消費者只要在結帳時使用「Bank Pay」手機 APP，即可利用二維條碼 QR Code 來進行支付。參加 Bank Pay 電子支付的金融機構，包含日本當地全國性的大型銀行、地方銀行、還有農會等金融機構。JEPPO 預估最多將會有超過 1000 家以上的金融業者加入。

JEPPO 的會員，包括瑞穗銀行、三井住友銀行、三菱日聯銀行，還有全國地方銀行協會加盟行、第二地方銀行協會加盟行、全國信用金庫協會加盟金庫、全國信用協同組合聯合會加盟組合、勞働金庫連合會加盟金庫、農協系統金融機構等的各家金融機構。

消費者在使用上，只要持有任一加盟金融機構的帳戶，在下載「Bank Pay」手機 APP 即可使用。而支付的款項，也會從使用者的銀行帳戶當中直接扣除。

Bank Pay 使用情境 (圖: 翻攝自 JEPPO 官網)

而在加盟店家方面，在無須添購任何設備、完全沒有任何額外投資的情況下，就能利用這套支付系統。加盟店家只要與任何一家提供 Bank Pay 服務的金融機構簽約即可。

而未來 Bank Pay 也計畫，與其他銀行業者所提供的電子支付服務互通。像是透過另一家業者「銀行 Pay」所建置的系統，來提供電子支付服務的，橫濱銀行「Hama Pay」、福岡銀行「YOKA! Pay」、郵儲銀行「Yucho Pay」等等。希望透過各家銀行業者間的合作，共同將電子支付的餅作大。

目前日本已有多家 IT 企業參與電子支付服務。在百家爭鳴、競爭激烈的市場上，如何擴張加盟店數量，還有金融機構在使用的便利性方面，可以作到什麼程度，也都是重要的發展關鍵。