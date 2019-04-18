電子支付5大開放 未來可到超商繳水電費、罰單

金管會今 (18) 日宣布，包括：開放可用街口、LINE Pay、一卡通等電子支付，可以到超商繳水電費、罰單等五大開放措施，最快 6 月底前上路。

金管會近日內將預告「電子支付機構業務管理規則」修正案，這次修正共有 5 大開放措施如下：

一、開放電子支付機構提供使用者間訊息傳遞服務

電子支付機構可以透過行動電話手機簡訊或語音、社群訊息等方式，為使用者間傳遞訊息。

金管會解釋，未來使用電支帳戶購物，電支業者可以用簡訊、或電子支付平台內訊息，通知賣家收款或訂單通知等資訊，也可以通知買家訂單進度等；本項業務申請程序，採取開辦後備查方式。

二、開放電子支付機構發行電子支付帳戶專用儲值卡

目前電支帳戶是連結到存款帳戶、信用卡，未來民眾可以預付一定金額購買儲值卡，再儲值到自己的電支帳戶，張儲值卡最高金額 5000 元，單次最高儲值只限 5 萬元，不過不能以信用卡購買儲值卡。

據了解，歐付寶已向金管會表達有意發行專用儲值卡。

三、拉高交易限額

現行電子支付單筆交易金額限定 1 萬元，每月累計交易金額限定 3 萬元，未來將提高至每筆 5 萬元，每日 10 萬元，每月累計 20 萬元。

四，開放可用電支帳戶到超商繳政府規費

民眾未來可以用電子支付去繳交金融機構、超商或超市代收的各級政府稅費、大眾運輸票價及相關服務費，例如：去超商繳水電費，現在可以用現金、電子票證、信用卡支付，未來可以用街口、LINE Pay、一卡通等電子支付來付款。

五、開放電子支付墊款

考量實務上電支帳戶使用者墊款的需求，比照像現行悠遊卡或一卡通在支付大眾運輸費用時，餘額不夠付當次交通費時可以「透支」，未來也開放電子支付有同樣功能可以先墊款。