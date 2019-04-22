以色列區塊鏈手機開發商 Sirin Labs 創始人兼執行長 Moshe Hogeg 日前回應裁員傳聞稱，鑑於全球市場狀態不佳，導致手機產品銷量不如預期，證實已解僱 15 人，留下 45 名員工。

Hogeg 接著否認關於公司「欠薪」的報導，並指出已向員工支付 3 月份的工資，並在 4 月 19 日逾越節開始前支付 4 月的薪水。 另外，Sirin Labs 已將部分事務交由外包公司處理，內部人員則專注於「軟體的開發及分銷」。

去年 11 月，Sirin Labs 宣佈以 999 美元的價格推出區塊鏈手機「Finney」，內置冷錢包、代幣轉換服務（TCS）以及安全加密通訊功能，並可運行區塊鏈應用程式（DApps）。該公司甚至邀請到阿根廷足球明星 Lionel Messi 擔任品牌形象大使。

早於 2017 年 12 月，Sirin Labs 就通過 ICO 籌得 1.58 億美元，再加上更早之前所籌集的 9700 萬美元，該公司至今的總融資額高達 2.55 億美元。然而，隨著加密貨幣熊市來襲，自家代幣 SRN 的價格自 2018 年 1 月創下歷史新高至今已暴跌超過九成。

值得注意的是，Hogeg 名下眾多新創公司當中，Sirin Labs 並不是唯一一家宣佈裁員的公司。2017 年，他的照片分享應用程式 Mobli 宣佈籌得 8600 萬美元不久後倒閉；2018 年底，他創辦的 Stox 區塊鏈預測平台停止營運並解僱全數員工。

今年 2 月，中國投資者胡哲文起訴 Stox 及 Hogeg 涉嫌詐欺，並求償 460 萬美元。據稱，他投資價值約 380 萬美元的以太坊（ETH）於由 Hogeg 創立的 Stox – 一個開源且以太坊為基礎的預測市場平台。

訴訟指，胡哲文當初的投資金額約為 380 萬美元，而 Stox 白皮書承諾，如果公司發行 ICO 達到 3,000 萬美元的籌資目標，所有資金將用於產品開發，而若 Stox 能順利推出則將提升其代幣 STX 的價值。

根據訴訟狀，Stox 於 2017 年 8 月已成功籌得 3,300 萬美元，但當中只有 500 萬美元被實際應用到公司營運及產品上。胡哲文聲稱，Hogeg 擅自挪用剩餘資金投資其他 ICO 項目，甚至不顧代幣貶值大量拋售 STX，違反了對投資者的承諾。

另外，Hogeg 還曾於去年 11 月涉嫌盜用名下加密貨幣公司 Invest.com（Stox 母公司）的資金而面臨訴訟。2017 年 9 月更因加密貨幣公司 Centra Tech 發行 ICO 時，進行非法促銷活動而遭美國證券交易委員會指控。

據 Coinmarketcap 的數據，截稿時 SRN 報 0.032933 美元，與代幣發行價構成的投資回報率為 -95.57 %，整體表現讓人憂慮。

聲明：文章僅代表作者個人觀點意見，不代表區塊客觀點和立場，所有內容及觀點僅供參考，不構成投資建議。投資者應自行決策與交易，對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。

這篇文章 區塊鏈手機銷量不如預期 Sirin Labs 證實裁員 25％ 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』