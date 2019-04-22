提高旗下礦產供應鏈效率 福斯汽車宣布採用 IBM 區塊鏈進行追蹤

德國知名汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen) 在 18 日宣布，將利用 IBM 區塊鏈平台技術，對該公司旗下全球電動車之鋰電池原料鈷礦 (Cobalt) 的來源進行高效追蹤。

看準區塊鏈技術能有效提高全球礦產供應鏈效率、可持續性及高透明度，可免除從採礦、冶煉廠至最終消費品牌在傳統上必須花費大量人工流程，來建立其系統並遵守產業標準的傳統作業模式，福斯汽車將利用 Hyperledger Fabric 來改善供應鏈。

據了解，IBM 區塊鏈平台不僅能確保及時追蹤供應鏈中所有礦物的紀錄，這項區塊鏈技術也有助於補足目前評估與審計相關程序，也符合經濟合作與發展組織 (OECD) 所制定的採購標準，換言之，使用該平台技術能使所有礦產的所有資料永久記錄在平台上，並且協助達到合規之各項要求。

根據福斯汽車官方消息指出，該平台合作夥伴包括福特汽車公司 (FORD)、華友鈷業 (HUAYOU COBALT)、IBM、LG 化學公司及專事稽核礦產供應鏈的 RCS Global 公司。福斯汽車在官網的公告寫道：「RCS Global 公司將全權負責所有平台合作夥伴是否遵守採購標準之審核，一旦通過許可，合作夥伴們皆能以安全的方式查看與提供無法竄改的數據資料，以接近『同步』的方式，追蹤和記錄整個供應鏈中的礦物流向。」

此外，福斯汽車更進一步表示，未來將計畫擴大與其他行業進行合作，包括航太業、消費電子業及採礦業務等。

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