傳有中資大舉買股 智崴澄清：目前無中資身份股東

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 遭傳出有中資股東，大舉買進其股票，背後動機恐著眼國防軍事用途。對此，智崴今日澄清，目前所知公司並未有中資身份股東，且客戶皆為大型娛樂業主，並非國防科技公司，公司正常營運已嚴重遭影響，不排除採取法律行動，以維護公司商譽。

據媒體報導，有新華社背景的中資，透過地下匯兌由香港匯入新台幣約 5 億元，大舉買進智崴股票，因智崴具備設計建造各種模擬器的技術，包含飛行模擬駕駛艙、潛艇模擬駕駛艙等，可協助國內海軍自行訓練潛艇駕駛兵，知情人士認為，中資大買智崴的動機並不單純。

對此，智崴今日澄清，公司專精體感模擬技術，為全球休閒娛樂產業提供新媒體遊樂設施，並非國防科技公司，且客戶皆為大型娛樂業主，目前也未開發報導指稱的潛水艇模擬駕駛艙技術。

智崴並強調，目前所知公司並未有中資身份股東，報導中指出中資違法購入公司股票等，屬不實報導，已嚴重影響公司正常營運，也不排除採取法律行動，以維護公司商譽。

智崴受惠大眾對飛行劇院的接受度與了解度漸增，去年中國市場出現明顯成長，其他地區則是溫和成長，帶動整體營收攀峰，今年在新開幕的劇院帶動下，營收可望維持往年的雙位數增幅，年增率可望超過 1 成。法人指出，由於智崴飛行劇院營益率表現穩定，今年除營收有機會改寫新猷外，獲利也可望再創高。