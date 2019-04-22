瞄準家庭用戶 京瓷推免費太陽能光電發電建置服務

日本京瓷 (6971-JP)今 (22) 日表示，與東京電力集團旗下的「TEPCO HomeTech, Inc.」正式展開合作，免費為一般家庭提供裝設太陽能光電板及蓄電池的服務。

(圖: Investing.com)

這項名為「ENEKARI with KYOCERA」的服務，使用者只要每個月支付一定金額的租金，在為期 10 年的契約屆滿之後，所有器材的所有權就會轉移給消費者。

這項服務的好處在於，消費者不需負擔初期的高昂裝設費用，而且產生的電能除了可以作為自家使用外，多餘的電還可賣給電力公司，為家庭增加部分收入。

還有因為這套系統還包含蓄電池，可儲存白天所發出的多餘電力，並保留到用電量較多的時間帶來作使用。

由於日本的太陽能綠電固定電價機制，即躉購制度 FIT 在 2019 年 11 月開始即將陸續結束。業者們也藉由安裝蓄電池的這項提案，建議消費者可將多餘電能儲存下來，留作家庭內的使用。也是在賣電之外的另一項選擇。

還有消費者也可透過太陽能發電系統的安裝，一方面加強家中屋頂的隔熱能力，另一方面讓家中的實質能源消費量歸零，來實踐「淨零能耗住宅」(Net Zero Energy House，ZEH) 這個住宅設計新趨勢。

而這套太陽光電發電服務，消費者除了可以選擇同時安裝太陽能光電發電系統與蓄電池，也可選擇其中一項來作安裝。而有意安裝的消費者，只要與京瓷的太陽能發電系統加盟店聯絡，業者方面就會安排後續的安裝作業。