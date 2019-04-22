日經：三菱日聯金融集團MUFG 將記上1000億日圓的追加損失

日經新聞週一 (22 日) 報導，三菱日聯金融集團 MUFG (8306-JP)，在信用卡子公司三菱日聯日本信販的新系統投資上，由於認為投資效益不符預期，因而中斷了至今已投入 750 億日圓的系統開發。加上為了處理過去向持卡人超收利息的問題，該公司在 2019 財年 (截至 3 月底止) 將記上一筆 1000 億日圓規模的追加損失。

(圖: Investing.com)

三菱日聯日本信販是 MUFG 的完全子公司，目前仍提供過去經企業合併的 DC 信用卡、MUFG 信用卡、日本信販信用卡等，三家發卡公司的卡片。

而為了整合各家公司資源，將複雜的帳務管理由單一系統來負責，三菱日聯日本信販在 2016 年開始，就展開了新系統的開發作業，原本並預定在 2022 年度前投資 1500 億日圓的開發費用。

然而，由於這一年來無現金支付在日本國內展開激烈競爭，而新系統的開發途中又無法將 QR Code 等二維條碼的功能加入。該集團認為繼續的花費時間在複雜的系統開發上，恐將失去企業競爭力，因而毅然決然的中止了該項新系統的研發。

三菱日聯日本信販在 2018 財年的年度決算時，公司獲利為 37 億日圓。然而毛利率卻只維持在 1% 的低水準。日本的無現金支付比例約為 20%，較世界上多數國家都來的低。而未來無現金支付若是在日本逐漸普及，信用卡也勢必面臨更加嚴峻的挑戰。

MUFG 在 2019 年 2 月，與美國的 Akamai Technologies 合作成立新公司，將藉由新型的區塊鏈技術，在 2020 年前半提供高速的交易系統。目標在新的交易系統上，每秒將可處理 1000 萬筆以上的交易。而三菱日聯日本信販，也將會利用這套系統來處理信用卡的交易。也因此，被認為會對這項新服務造成累贅的新系統開發，才會壯士斷腕在這個階段毅然結束。