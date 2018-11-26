國泰金：選後拚經濟時候到 綠電對台灣能源自主很重要

九合一大選結束，國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (26) 日表示，選後拚經濟的時候到了，台灣是大家的家鄉，不論是中央或地方，應該要把民生做好。對於「以核養綠」公投過關，李長庚說，綠電對於台灣的能源自主相當重要，國泰金目前有投資太陽能發電，未來也不排除投資風力發電。

國泰金 2 今天舉行 2018「大腹翁，小腹婆」減重競賽成果發表會，累計舉辦 4 屆下來減重成果達成 7 萬公斤，參加人次含員工、眷屬、保戶超過 4 萬 1000 人。而今年除了正規賽外，更邀請到集團的高階主管們組隊相互 PK，最終由國泰產險「夢幻男神隊」以 20.2 公斤拿下冠軍。今年短短 3 個月內，參與的員工、眷屬以及保戶等，繳出累計減重 2.6 萬公斤的成績單。

國泰金總經理李長庚也從 2015 年開始參加減重活動，不過前三次都復胖，今年原本想放棄，最後改變作息、調整飲食及參加國泰「Keep Walk」活動，4 個月瘦了 5 公斤，且沒復胖，西裝褲頭都鬆了，連他老婆都要他全部換新的。

李長庚表示，公司會舉辦減重活動，主要是培養員工的健康意識一直是國泰的首要目標，打造運動風氣更是國泰努力的方向。

除了減肥議題，李長庚會後受訪表示，選後拚經濟的時候到了，台灣是大家的家鄉，不論是中央或地方，應該要把民生做好，讓人民安居樂業最重要。

李長庚表示，全球資本市場今年變動相當大，後續還要觀察月底的川習會對美中貿易戰的最新影響，尤其市場擔心大多頭已經走了 11 年，未來會怎麼走很重要，最好的狀況就是可以平穩度過後續的動盪期。

至於台灣會不會升息？李長庚認為，若就市場供需的現況分析，台灣升息的空間相當有限，但政策上必須思考是否為了要累積未來政策調整空間或照顧退休族群，而啟動升息機制。

對於「以核養綠」公投過關，李長庚則指出，綠電對於台灣的能源自主相當重要，國泰金目前有投資太陽能發電，除了提供銀行融資外，人壽與創投也有投資案，未來也會繼續投資；而風力發電部分，現階段以銀行融資開始累積經驗及建立內部研究團隊，未來也不排除切入投資。