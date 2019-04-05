Q1交車遜預期 分析師：特斯拉股價大跌不重要

特斯拉週三 (3 日) 宣布第一季的交車輛低於預期，引發市場對自動駕駛車市需求的隱憂，拖累特斯拉週四 (4 日) 股價大跌。

遭利空消息拖累，週四 (4 日) 特斯拉 (TSLA-US) 股價盤前一度下跌約 11%，盤後股價直落，截稿前特斯拉跌幅逾 8%，暫報每股 266.8 美元。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

特斯拉週三 (3 日) 宣布，2019 年第一季僅交付 6.3 萬輛自動駕駛汽車，低於估計的 7.6 萬輛，其中暢銷平價車款 Model 3 交車量為 5.09 萬輛、Model S 與 Model X 交付量為 1.21 萬輛。

這是近 2 年來特斯拉銷量首次出現季度下滑，也是史上最大單季下滑。特斯拉週三解釋，由於受到稅收抵免和海外出貨延遲的衝擊第一季交車量，導致大量交付轉向第二季。

特斯拉表示：「美國 Model 3 的訂單大幅超過交付量，表明該車的需求依然強勁。我們在 2019 年重申之前對 36 萬至 40 萬輛汽車交付的前瞻預測。」

二月底特斯拉執行長馬斯克曾坦言：「預計第一季將出現溫和虧損。」

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份報告中寫道，歐洲物流和美國需求存在許多不確定性，華爾街早已預期特斯拉會出現疲軟的第一季。

此外，《巴倫》分析師 Ben Levisohn 表示，特斯拉股票已陷入兩年交易區震盪 (每股 245 美元至每股 385 美元)，特斯拉股價大跌並不是那麼重要。

Levisohn 解釋，對特斯拉看空者而言，令人失望的交付數字僅證實特斯拉沒有足夠的市場需求，這證明目前股價合理，但對看多投資者來說，可以說消息要麼被定價到股票中，要麼長期狀態沒有改變。