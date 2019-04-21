〈台股風向球〉融券餘額創逾5年新高 解釋了漲多行情還不降溫的理由

台股加權指數過去一周繼續驚驚漲，周線連 2 紅，一周來漲 163 點，漲幅 1.5%，而櫃買指數更是周漲逼近 2%，多方人氣不墜，投資人都會問，技術指標乖離大，籌碼卻見良性換手不斷墊高指數，到底是該減碼還是續抱？台股交易員指出，高檔震盪難免，然而，台股融券餘額竟已創下 2014 年 1 月 16 日以來新高，代表軋空力道還會再繼續。

交易員直言，目前所有台股技術指標都已進入超買區，乖離過大，對一般投資人而言，追價意願要增強不容易，現階段大盤維持高檔震盪，主要還是外資期現貨持續作多的買盤支撐，「大家都怕一點風吹草動就大跌回檔」。

不過，特別的狀況是，台股融資餘額雖已來到去年 10 月下旬以來高點，表面上上檔壓力並不輕，但仔細觀察其內容，過去 5 個交易日增加的融資前 2 大標的竟然是反向 ETF，富邦 VIX 大增超過 12 萬張，元大台灣 50 反 1 也增加近 9000 張，顯然就連融資戶也想要做空。

而空方布局也積極，融券餘額已突破 65.6 萬張，創 2014 年 1 月中旬以來新高，融券戶反而成為另一大潛在買盤，有利蓄積上漲動能。

在此狀況下，不難看出，為何外資在台指期結算後，外資期貨淨多單超過 6.3 萬口，且過去一周來合計買超達 312 億元，原因在於太多空單可軋。

外資過去一周買超前 10 大標的分別有旺宏、台積電均超過 6 萬張，鴻海、緯創在 5.5 萬張左右，元大台灣 50 逾 4 萬張，元大滬深 300 正 2 超過 3 萬張，長榮、南亞科均逾 2 萬張，華邦電和宏碁也逼近 2 萬張。

而外資一周來賣超前 10 大則有中信金、富邦 VIX、新光金、元大台灣 50 反 1、富邦金、富邦 A 級公司債、群創、國泰金、國泰投資級公司債和華映。

從外資對大型電子權值股積極布局，並賣反向 ETF 來看，顯然對台股後市仍不看淡。

台股雖多次失手萬一關卡，但結構不斷轉強，短線就先看 5 日線支撐能否穩住盤整盤，尤其台積電對下半年展望優於市場預期的帶動，對整體科技股的中長線拉抬效果可期。