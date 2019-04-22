〈國泰金經濟調查〉股民對台股樂觀度創16個月新高 惟居高思危訊號浮現

國泰金控 (2882-TW) 今 (22) 日發布 4 月份國民經濟信心調查結果，國泰金表示，最新景氣對策信號已瀕臨低迷藍燈，但是民眾對經濟的信心指數與消費意願，仍連續 3 個月穩步上揚，對台股樂觀指數更創 16 個月以來高點，不過，因為台股今年以來已漲超過 10%，風險偏好出現今年以來首度的轉趨保守訊號，顯示雖然對基本面仍有信心，但是股民居高思危心態已浮現。

民眾經濟信心與消費意願連續三個月穩步上揚，國泰金表示，最新景氣對策信號分數下降 3 分，連續兩個月呈現黃藍燈，但已瀕臨低迷藍燈，而景氣領先、同時指標持續下跌，加上 3 月的製造業採購經理人指數已經連續五個月處在 50 以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。所幸美、中貿易談判仍朝向正面發展，加上中國經濟出現止穩跡象，本月的景氣現況樂觀指數持平，景氣展望樂觀指數連續三個月上揚至 - 6.6 的水準。



在勞動市場部分，民眾對於就業及薪資信心小幅下滑，但薪資展望樂觀指數也已經連續五個月處在正值。在經濟信心與薪資展望樂觀的支撐下，民眾消費意願連續三個月向上，其中大額消費意願指數 (3.8) 連續三個月處在代表樂觀的正值，對今年的經濟成長率提供穩定支撐。

不過，民眾對經濟成長率的預期持穩，對通膨擔憂略降，國泰金表示，雖然亞洲開發銀行在四月初下調亞洲新興國家 2019 年的經濟展望，本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值持穩在 2.2%，認為可能會跌破 2% 的比例維持在前月的 26% 左右。在通膨方面，本月的平均通膨預期值仍為 1.0%，但認為明年通貨膨脹率會低於 1.0% 的民眾上升至 59.8%，顯示民眾對於通膨擔憂有略微降溫的跡象。

而股市部分，民眾對股市樂觀情緒已連續三個月改善，但值得留意的是，風險偏好已略趨保守。

國泰金指出，縱使基本面數據未見明顯改善，但滬股續創近期新高，美股也高檔盤旋，全球整體金融情勢偏向寬鬆，調查期間台股指數都持穩在 10600 以上，使得民眾的股市樂觀情緒持續改善到 - 10.7，是 2017 年 12 月、16 個月以來的高點。然而，台股自年初以來漲幅已經超過 10%，民眾風險偏好小幅下降至 - 4.1，為今年以來首度出現轉趨保守的訊號。