〈每週CFTC報告〉投機者小幅減持美元多單、看多英鎊、澳幣

美元指數期貨合約數 (圖:.countingpips)

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五發布的最新 COT 持倉報告，本周大型匯市投機者是出手減少了美元指數期貨的淨多單。

在截至 4 月 16 日報告的數據顯示，市場俗稱「聰明錢」的大型投機者和對沖基金手上的美元指數期貨非商業性持倉，與前一周相比共小幅減持了 508 口，整體淨多單下降至 28,938 口。

而以整體情況來看，目前美元指數仍在看多區域保持穩定，連續 39 週超過 25,000 口的淨多單水平，但儘管看多部位連續數週上漲，惟目前美元指數則略微走低。

澳幣指數期貨合約數 (圖:.countingpips)

大型投機者和對沖基金看多澳幣的多單部位，已連續第二週上升，整體看跌位置跌至過去五週的最低水平。

數據中顯示，截至 4 月 16 日為止，澳幣淨空單減少了 7536 口，總淨空單規模為 46880 口，顯示看空澳幣的投機情緒出現降溫。

英鎊指數期貨合約數 (圖:.countingpips)

自 2018 年 6 月 6 日以來，英鎊多單量首次進入小幅看漲的位置，而近期以來，聰明錢的英鎊多單量也是連續兩週出現上漲，甚至過去五週中有四週呈現上漲。

總體而言，由於英國脫歐已獲得歐盟展延，整體而言英國與歐盟之間對於脫歐的溝通，將更有時間達成共識，英鎊市場整體情緒已不再那麼看空英鎊，空單出現大幅回補。

據 CFTC 報告，截至 4 月 16 日為止，大型投機者和對沖基金的英鎊淨多單共增加 7438 口，推升英鎊持倉量回升至淨多單的 922 口。