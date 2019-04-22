人民幣隨亞幣走弱 分析師擔憂：美元強勢制約人民幣上漲

境內外人民幣整體走勢偏弱，在亞洲新興市場貨幣普遍下跌的行列中，人民幣跌勢處於中游。這與國內股債市場下挫恰好形成共振，由於中國政治局會議對中國經濟的表態較此前已明顯樂觀不少，分析師們認為貨幣政策不會進一步寬鬆。

「除了日圓外，所有亞洲貨幣兌美元也走弱，加上今天香港休市、好像也沒什麼消息。在缺乏方向的情況下，市場偏好做多美元，」建銀亞洲匯率利率策略師趙志軒在採訪中說，當前歐元表現較弱，美元指數受到支撐，人民幣走勢也偏弱。

近期美元走勢偏強，引起部分市場和分析人士對後期美元強勢可能令人民幣承壓感到擔憂。

交通銀行首席經濟學家連平在報告中說，從美國經濟相對主要已開發國家經濟強弱、主要國家貨幣政策走勢以及全球政治經濟風險來看，未來美元指數仍將獲得一定支撐，不會顯著下降。

「預計今年美元指數的中樞水平在 97 左右，總體可能小幅上行。2019 年人民幣對美元匯率難以呈現持續強勢格局，出現單邊升值的可能性不大，」報告寫道。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽也在報告中稱，雖然上周中美談判形勢對人民幣匯率形成一定支撐，中國經濟基本面向好，並或許能進一步吸引資本流入，但人民幣匯率也未就此開啟一輪行情。

李劉陽表示：「只因美元指數這一最重要的影響因素尚未支持人民幣匯率走強，」判斷在美元沒有出現趨勢性下跌之前，人民幣雙邊匯率並不存在單邊大幅升值的基礎。

上週五中共中央政治局會議論調令市場擔憂寬鬆措施按下「暫停鍵」，周一中國股市由 13 個月高點回調，上證綜指收跌 1.7%，創下近一個月來最大跌幅；國債市場承壓，10 年國債期貨現券齊跌。

今日亞股走勢偏弱；澳洲以及歐洲主要國家今天繼續休市。原油期貨大漲至近六個月高點，因美國據悉將停止伊朗石油制裁豁免權。彭博美元指數基本持平，10 年美債殖利率微升，亞幣普弱。

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